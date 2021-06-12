TSKB, Dünya Çevre Günü’nü Sürdürülebilir Alanındaki Somut Çözümleriyle Kutluyor

Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik refah sağlamaya yönelik etraf dostu çalışmalarına her geçen yıl yenilerini ekleyen TSKB, 5 Haziran Dünya Etraf Günü’nde 2021 yılının birinci yarısında gerçekleştirdiği yenilikçi sürdürülebilir faaliyetlerine dikkat çekiyor ve iş dünyasını somut adımlar atmaya davet ediyor.

Sürdürülebilir kalkınmaya ve ülke iktisadına katma kıymet yaratma misyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), iklim ve etraf konusunda hayata geçirdiği çalışmalara sürat kesmeden devam ediyor. Dünya Etraf Günü’nde iklim dostu ve yeşil tahlillerin kıymetine dikkat çeken TSKB, iş ve üretim dünyasını sürdürülebilir gelecek yolunda somut adımlar atmaya davet ediyor.

Tüm bankacılık faaliyetlerini memleketler arası kabul görmüş sürdürülebilirlik prensiplerine nazaran yürüten TSKB, sağladığı finansman imkanları ile 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Maksadının 7’sine direkt katkı sağlıyor. TSKB’nin düşük karbonlu ve kapsayıcı bir iktisada geçiş tarafında pak güç, güç ve kaynak verimliliği, bayan istihdamı üzere çevresel ve toplumsal temalı yatırımlara sağladığı finansman, kredi portföyünün yüzde 74’ünü oluşturuyor.

2021 yılının birinci yarısında gerçekleşen sürdürülebilir finansman faaliyetleri:

2021 yılının birinci günlerinde, tarihindeki üçüncü sürdürülebilir Eurobond ihracını muvaffakiyetle gerçekleştiren TSKB, 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Yatırımcılardan gelen 6 kat talep ile gerçekleştirilen ihraç kapsamında elde edilen fonlar, TSKB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun projelerin finansmanında kullandırılıyor.

Yatırım bankacılığı hizmetleri ile sermaye piyasalarına yenilikçi bir ihracı daha kazandıran TSKB, BM Sürdürülebilir Kalkınma Maksatları çerçevesindeki birinci kira sertifikası ihracını da muvaffakiyetle tamamladı. Şiddetli Güç ismine oluşturduğu 400 milyon TL’lik SKA kira sertifikası ihraç programı altında 45 milyon TL fiyatındaki ihraca aracılık eden banka, dünyada birinci kere bir güç şirketi ismine direkt SKA’lara yönelik kaynak yaratılmasına imza attı.

2020 yılında TSKB tarafından Güçlü Enerji ismine gerçekleştirilen ve tekrar dünyada bir birinci olan Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracı da 2021 yılı Mayıs ayında The Banker tarafından “Avrupa’nın En Âlâ İslami Finansman İşlemi” mükafatı ile taçlandırıldı.

Yenilenebilir güç alanında yaptığı yatırımlarla etraf dostu projeleri destekleyen ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamayı sürdüren TSKB’nin, bugüne kadar finansman sağladığı 330 yenilenebilir güç projesinin 162 adedini GES projeleri oluşturuyor. 250 MW güneş konseyi gücüne toplam 250 milyon doların üzerinde kaynak sağlayan banka, önümüzdeki birkaç yıl içinde hedeflediği 200 milyon dolar GES finansmanıyla çevreci adımlarını hızlandırma yolunda emin adımlarla ilerleyecek.

Türk bankacılık kesimindeki birinci “İklim Riskleri Raporu”

Türkiye’de İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Misyon Gücü’nü (TCFD) destekleyen başkan kurumlardan biri olma misyonuyla birinci İklim Riskleri Raporu’nu yayımlayan TSKB, raporda yer verdiği açıklamalarla iklim değişikliği ile gayret ve ahengi stratejik öncelikleri ortasına aldığının altını çizdi. Rapora nazaran, 2023 yılına kadar kredi portföyünde iklim risklerinin uçtan uca entegrasyonunu sonuçlandırmayı planlayan TSKB, 2025 yılına kadar SKA kontaklı kredilerin toplam portföy içindeki yükünü yüzde 90 düzeyinde tutmayı hedefliyor.

TSKB’nin sürdürülebilirlik danışmanlığı şirketi Escarus 10 yaşında

2011 yılında TSKB’nin sürdürülebilir kalkınma alanındaki derin bilgi birikimi ve uzmanlığından doğan Escarus, 2021 yılı Nisan ayında 10. yıl dönümünü kutladı. Sürdürülebilirliği çevresel hususların ötesinde, toplumsal hayatın ve iktisadın tamamını etkileyen bir kavram olarak ele alan Escarus, 10 yılda pek çok farklı bölüm ve coğrafyada 100’den fazla kurum için 140’dan fazla proje gerçekleştirdi.

İklim krizi risklerine karşı daha çok iş birliği

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma yolunda süratle ilerlerken bu maksat doğrultusundaki manileri de ortadan kaldırmayı amaçlayan TSKB, iklim krizine karşı ortak tahlil üretmek ve aksiyon almak emeliyle Yeşil Kuğu Platformu’nu kurdu. Platform çatısı altında “İklime Dair” başlığıyla su krizi ve besin güvenliği üzere hususlarda üç ayda bir olmak üzere raporlar yayımlayan TSKB, kamu, özel kesim ve STK temsilcileriyle memleketler arası kuruluşları, akademisyenleri, öğrencileri ve medya mensuplarını platform çatısı altında buluşturmayı hedefliyor.

Asya coğrafyasından yılın birinci yarısında ikili ödül

Bayanların iş hayatındaki muvaffakiyetlerinin farkına vararak dünyada olumlu değişimi yönlendiren bayan ağını destekleme maksadı bulunan CSR Works International’dan manalı bir ödül alan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Asya Bölgesi’nin bayan sürdürülebilirlik önderleri onur listesinde yerini aldı. Asya Bölgesi’nin geniş coğrafyasını kapsayan “Asia’s Top Sustainability International Superwomen 2020” kapsamında sürdürülebilir alanında kıymet yaratan 13 bayan başkandan biri olarak gösterilen Börü, onur listesinde Türkiye’yi temsil eden tek bayan başkan olarak yer aldı. TSKB, Asya’nın sürdürülebilirlik alanındaki başkan kuruluşu CSRWorks’ten 2021 yılı içindeki ikinci mükafatını de geçtiğimiz günlerde kazandı. 6. Asya Sürdürülebilirlik Raporlaması Ödülleri’nde “Yılın Entegre Raporu” kategorisinde mükafata layık görülen TSKB, Asya bölgesinin en düzgünleri ortasında bir kere daha yerini almış oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı