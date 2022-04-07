Kent Konut’un prestijli projelerinden biri olan Tuana Evleri 3. Etap projesinde hak sahiplerine daireleri 11 Nisan’dan itibaren teslim edilmeye başlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut’un prestij projelerinden biri olan Tuana Evleri 3. Etap’ta teslimler başlıyor. Hem şehir merkezine hem üniversiteye olan yakınlığı ile oldukça cazip olan Tuana Evleri 3. Etap projesinde daire teslimleri 11 Nisan Pazartesi gününden itibaren gerçekleştirecek. Hak sahiplerinin merakla beklediği projede teslimler randevu planlamasına göre yapılacak.

313 KONUT VE 11 İŞYERİ

Kent Konut ve yüklenici firma Haldız İnşaat tarafından hayata geçirilen Tuana Evleri 3. Etap projesinde teslimler başlıyor. Toplam 313 konut ve 11 iş yerinden oluşan projede teslimler hak sahiplerine verilen randevu planlamasına göre gerçekleştirilecek.

HAK SAHİPLERİ BİZZAT TESLİM ALACAK

Daire teslimleri, konut alanında ve teslim komisyonu tarafından hak sahiplerine şahsen yapılacak. Daire tesliminde bizzat bulunamayacak olan hak sahipleri ise daire teslim işlemlerini yürütecek kişiye vereceği noter onaylı vekâlet ile daireyi teslim alabilecek.

TESLİMLERLE BİRLİKTE HAYAT BAŞLAYACAK

İzmit in en merkezi noktalarından birinde yer alan Tuana Evleri 3. Etap projesi kaliteli ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Bununla beraber proje üniversite, hastane ve alışveriş merkezlerine oldukça yakın konumda yer alıyor. Site yaşamının tüm avantajlarının yaşanacağı Tuana Evleri 3. Etap projesinde teslimlerle birlikte hayat başlayacak.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

Tuana Evleri 3. Etap teslim hakkında Kent Konut merkez ofisinden, www.kentkonut.com.tr adresinden ya da 0262 324 50 00 Alo Konut hattından detaylı bilgi alınabilir.