TÜBİTAK’tan Egeli iki araştırmacıya destek

TÜBİTAK- BİDEB Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2021 yılı çağrısı için bilimsel değerlendirmeye alınan projeler arasından desteklenen 31 araştırmacıdan ikisi Egeli bilim insanları oldu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2021 yılı destek almaya hak kazanan projeler açıklandı. Program kapsamında Ege Üniversitenin iki öğretim üyesinin projesi desteklenmeye değer görüldü.

Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2021 yılı çağrısı için başvuruda bulunan 121 araştırmacıdan 113’ü bilimsel değerlendirmeye alındı. Toplamda 31 araştırmacının projesi desteklendi. Başvuru sahiplerinin yüzde 25,6’sı, bilimsel değerlendirmeye alınan adayların ise yüzde 27,4’ü desteklenmeye uygun bulundu. Program kapsamında, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türkan ile Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan’ın projeleri desteklenmeye hak kazandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkemizin 23 araştırma üniversitesinden birisi olan Üniversitemiz; girişimciliği, yenilikçiliği ve kaliteyi baz alarak yaptığı çalışmaların başarılı sonuçlarını almaya devam ediyor. Araştırma geliştirme ve inovasyon öncelikli ekosistemimizin somut çıktıları hem ulusal hem de uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmelerde daha sık görünür olmaya başladı. Üniversitemiz bünyesinde yer alan pek çok akademik birimde görev yapan yetkin araştırmacılarımız, çalışmalarıyla, araştırmalarıyla, projeleriyle bilim dünyasına önemli katkılar sunuyor. TÜBİTAK BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türkan ile Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan’ın projeleri desteklenmeye değer görüldü. Öğretim üyelerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Hem ulusal hem de uluslararası alanda araştırmacılarımızın ve akademisyenlerimizin önünü açmaya, onların araştırma ve üretme heyecanlarına ortak olmaya daha çok çaba göstereceğiz” dedi.

Başarılı akademisyenler Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan “YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü”ne, Prof. Dr. İsmail Türkan ise “TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülü”ne layık görülmüştü.

TÜBİTAK- BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve buluş yapma potansiyeli olan projelere, bu projeleri gerçekleştirecek olan yurt içindeki bilim insanlarına destek veriliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı