Tuğba Ünal ödüle doymuyor

Tuğba Ünal ödüle doymuyor

 Tuğba Ünal, evvelki akşam Sarıyer Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen ‘Best Of Year Ödülleri’nde bir ödül da
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 23 Haziran 2021 15 Görüntüleme

TÜBİTAK’tan İzmir’e 18 Ödül

TÜBİTAK’tan İzmir’e 18 Ödül

Bu yıl elli ikincisi gerçekleştirilen ‘TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri’ Müsabakası Ulusal Finali’nde dereceye giren İzmirli öğrencilere mükafatları, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından verildi.

Lise tahsiline devam etmekte olan öğrencileri temel, toplumsal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak emeliyle TÜBİTAK’ın her yıl düzenlediği ‘Lise Öğrencileri Proje Yarışması’nda İzmir’den 18 öğrenci mükafata layık görüldü. Ülke genelinde 14 bin projenin katıldığı müsabakada İzmir; 2 birincilik, 2 ikincilik, 4 üçüncülük ve 3 teşvik mükafatı ile değerli bir muvaffakiyete imza attı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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