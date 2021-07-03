Tudem Yayın Grubu Etkinlik Rehberi a’dan z’ye yenilendi!

Tudem Yayın Kümesi, 2011 yılından bu yana, öğret­menlerin ve okul yönetimcilerinin beklentilerini ve dönüşlerini dikkate alarak her yıl güncellediği Aktiflik Rehberi‘yle; hem okullarda yesyeni bir aktiflik anlayışının yer­leşmesine önayak oldu hem de kesime öncülük etti.

Çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasında aktifliklerin hissesinin büyük olduğu yadsınamaz bir gerçek. Pandemi, her alanda olduğu üzere okulların kitap odaklı aktiflik anlayışında da değerli değişikliklere vesile oldu. Uzaktan eğitim devrinde hayata geçirilmeye başla­nan çevrimiçi programlar, alışılagelmiş aktiflik sunuş biçimlerine tabir yerindeyse çağ atlattı. Dijital toplantı platformları kısa müddette kendi dinamiklerini kurup âde­ta yıllardır hayatımızdaymışçasına kök saldı. Muharrirler ve çizerler tek bir oturum ve kısa vakitte yüzlerce çocuğa tıpkı anda seslenebilme imkanı buldu.

Değişen tertibe ve beklentilere süratle ayak uyduran Tudem Yayın Kümesi, okullardaki yeni aktiflik anlayışını dikkate alarak, dizaynından aktiflik akış planına baştan aşağı yenilediği Aktiflik Rehberi‘yle, yeniden yayıncılık dalına iz bırakacak bir çalışma hazırladı.

Yeni Aktiflik Rehberi‘nde, okul öncesinden ortaokula, hepsi çevrimiçi dostu lakin tıpkı vakitte yüz yüze de uygulanabilir toplam 70 aktiflik bulunuyor. 12 yeni et­kinlikle renklenen rehberde dedektiflik atölyesinden yaratıcı düşünme oyunlarına, eğlenceli deneylerden kent eğit­imine uzanan onlarca farklı aktiflik, çocukları kitapların renkli dünyasıyla buluşturmak için davetinizi bekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı