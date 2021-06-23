Tuğba Ünal ödüle doymuyor

Tuğba Ünal ödüle doymuyor

 Tuğba Ünal, evvelki akşam Sarıyer Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen ‘Best Of Year Ödülleri’nde bir ödül da
Ana Sayfa Magazin 23 Haziran 2021 12 Görüntüleme

Tuğba Ünal ödüle doymuyor

Tuğba Ünal ödüle doymuyor

Tuğba Ünal, evvelki akşam Sarıyer Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen ‘Best Of Year Ödülleri’nde bir ödül daha aldı.

Hoş sanatçı, arka arda çıkardığı müzikleri ve büyük ses getiren ‘Kalbince’ albümünün yakaladığı muvaffakiyet ile ‘Yılın En Dikkat Çeken Bayan Pop Sanatçısı’ ödülünün sahibi oldu.

Ödül merasiminde giydiği beyaz tulumu ve hoşluğu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Tuğba Ünal’ı görenler “Beyaz Kuğu” yorumunu yaptı.

‘Kalbince’ albümünde yer alan Ayten Alpman’ın unutulmaz yapıtı ‘Sen Benim Şarkılarımsın’ı seslendiren sanatçı, büyük beğeni ve alkış aldı.

Kalbince albümüyle 12. mükafatını alan Tuğba Ünal, “Bütün mükafatları toplayacağım. Bomba müzikleri arka arda patlayacağım” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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