Tukaş Gıda, yeni üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatını aldı

Tukaş Gıda, yeni üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatını aldı

 Tukaş Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş, yeni üretim tesisine ait yapı ruhsatını aldı. Kamuyu Aydınlatma Platf
Ana Sayfa Ekonomi 26 Haziran 2021 7 Görüntüleme

Tukaş Gıda, yeni üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatını aldı

Tukaş Gıda, yeni üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatını aldı

Tukaş Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş, yeni üretim tesisine ait yapı ruhsatını aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BORKOSB) içinde, şirketimize tahsis edilen arsa üzerine salça, zerzevat konservesi ve dondurulmuş besin üretimi tesisi kurulmasına yönelik olarak bina ve makine yatırımları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatının onaylandığını ve tarafımıza 528,7 milyon TL fiyatında yatırım teşvik evrakı düzenlendiğini daha evvel bildirmiştik. Yeni üretim tesisimize ait yapı ruhsatı 18.06.2021 tarihinde alınmış olup, inşaat çalışmalarına başlanmıştır.”

Hibya Haber Ajansı

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