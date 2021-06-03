Tüketiciler siber suçlulardan korunmak için kahraman arıyor

Kimlik avı akınları, başta tüketiciler olmak üzere birçok kitlenin aklında endişe yaratmaya devam ediyor. Son vakitlerde yapılan bir araştırma raporu, tüketicilerin yüzde 90’ının kimlik hırsızlığından kaygı duyduğunu belirtirken, yüzde 76’sının ise siber hatalılardan nitekim korunduğunu hissetmek için siber güvenliğe kıymet veren kurumlardan hizmet almayı düşündüğünü aktarıyor. Tüketicilerin aklındaki bu telaşın ağır hastalanma yahut yaralanma, otomobil kazası geçirme ve meskenlerinin soyulması üzere başka yaygın kaygılardan bile daha güçlü olduğuna dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Yöneticisi Gürsel Tipsin, kimlik hırsızlığı akınlarına karşı direncini güçlendirmek isteyen kurumların ve bireylerin uygulaması gereken 5 kıymetli adımı sıralıyor.

Siber güvenliği güçlü şirketler tüketicinin kalbini kazanıyor

Ekseriyetle e-posta, reklam yahut halihazırda kullanılan sitelere benzeyen siteler aracılığıyla yapılan kimlik avı hücumları, kullanıcıların aklında büyük soruların oluşmasına ve tasalara neden oluyor. Mümkün bir hücuma karşı nasıl bir tedbir alması gerektiğine dair kâfi bilgiye sahip olmayan kullanıcılar, bilgilerini üst seviyede koruyabilecek kurumlardan hizmet almayı tercih ediyor. “Tüketiciler bir olay meydana gelmeden evvel onlara kapsamlı muhafaza sağlayabilecek ve kimlik hücumlarının meydana geldiği günü kurtarmaya yardımcı olabilecek bir kahraman arıyorlar. Kimlik hırsızlığının yanı sıra öteki siber akınlardan da korumak için hali hazırda güvenlik tedbirleri alan kurumlardan hizmet almayı tercih ediyorlar” sözlerine yer veren Gürsel Tipsin, şirketlerin hem daha düzgün hizmet verebilmesi hem de hücumları önleyebilmesi için siber güvenlik tedbirlerini güçlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

Kimlik hırsızlığından korunmamanın 5 tesirli yolu

Komtera Teknoloji Kanal Satış Yöneticisi Gürsel Tipsin, kimlik hırsızlığı hücumlarına karşı direncini güçlendirmek isteyen kurumların ve bireylerin uygulaması gereken 5 değerli adımı sıralıyor.

Güçlü parolalar kullanın

Hatalıların hesaplara girmesinin, şahsî ve mali bilgileri çalmasının en kolay yollarından biri şifreleri varsayım etmektir. Hatalılar hesaplarınızdan sadece birinin şifresini başarılı bir halde kırabilirlerse birebir detayları kullanarak birden fazla hesabınızı ele geçirebilir. Bu nedenle, 8 ile 15 karakter uzunluğunda olan, büyük ve küçük harfler, sayılar yahut semboller karışımını içeren güçlü bir parola oluşturmalısınız.

Kimlik avı e-postalarına karşı dikkatli olun

Kimlik avı e-postaları, bir kontağa tıklayarak hesap numarası, şifre yahut doğum tarihi üzere saklı bilgileri girmeniz ve sizi kandırmak için dikkatlice tasarlanmıştır. Uyumsuz bir URL, makus yazım ve dilbilgisi, hassas bilgi talepleri, beklenmedik yazışmalar, tehdit edici yahut acil lisan kullanımı ile karşılaştığınızda dikkatli olmalısınız.

Güvenlik yazılımınızı güncelleyin

Güçlü bir virüsten müdafaa yazılımının yüklenmesi, cihazlarınızdaki tehditleri algılamaya ve yetkisiz kullanıcıların erişim sağlamasını engellemeye yardımcı olacaktır ayrıyeten, siber hatalıların eski sistemlerdeki güvenlik açıkları yoluyla cihazlarınıza erişim sağlamasını önlemek için yazılımınızın nizamlı olarak güncellendiğinden emin olmanız da değerlidir. Düzenli yazılım güncellemeleri, üretici tarafından yayınlanan en yeni sürümlere sahip olmanızı sağlayarak akına uğrama talihinizi azaltacaktır.

Hassas dokümanlarınızı iletirken dikkatli olun

Siber hatalıların banka ekstrelerinize, maaş bordrolarınıza yahut ferdî olarak tanımlanabilir bilgiler içerebilecek öteki postaların basılı kopyalarına erişim elde etmeleri, bu bilgileri çalmanın en kolay yollarından biridir. Bu evrakların sizi tanımlamak ve sahtekarlık yapmak emelli kullanılmamasını sağlamak için hassas bilgileri her vakit muhafazalı platformlar aracılığı ile paylaşmalısınız.

Her vakit inançlı web siteleri kullanın

Bulunduğunuz sitenin inançlı olup olmadığını denetim etmenin en kolay yolu URL’yi denetim etmektir. Her vakit “https” ile başlayan bir site kullanmaya itina göstermelisiniz zira ‘s’ inançlı manasına gelir ve tarayıcınız ile ziyaret ettiğiniz web sitesi ortasındaki tüm bağlantının şifrelenmesini sağlar. Bu sistem büsbütün kusursuz olmasa da ekstra bir güvenlik katmanı ekleyecek, datalarınızın tehlikeli bireylere geçme mümkünlüğünü azaltacaktır.

Hibya Haber Ajansı