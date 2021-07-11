Tüm dünyadaki Amazon Prime üyeleri, Prime Day boyunca 250 milyonu aşkın ürün satın aldı

Tüm dünyadaki Amazon Prime üyeleri, bu yıl evvelki Prime Day’lerden daha fazla alışveriş yaptı. Prime Day boyunca dünya genelinde en çok satan kategoriler aletler, hoşluk, besin, bebek bakım, Amazon aygıtlarını da içeren elektronikler, giysi ve konut eserleri oldu.

Türkiye’de en çok satanlar ortasında ise kitap, bilgisayar, şahsî bakım, gıda-içecek ile sıhhat kategorilerinden eserler yer aldı.

Türkiye’de bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde ikinci kere gerçekleşen Amazon Prime Day, neredeyse tamamı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan Amazon’un satış ortakları için şimdiye kadarki en büyük iki gün oldu. 20 ülkedeki Prime üyeleri, bu yıl evvelki tüm Prime Day’lerden daha fazla alışveriş yaptı ve konut, moda, hoşluk ve elektronikte büyük indirimler elde etti. Üyeler, dünya çapında 250 milyondan fazla eser satın aldı ve daha evvelki Prime Day’lere kıyasla daha fazla tasarruf etti. Prime Day boyunca tüm dünyada en çok ilgi gören kategoriler hoşluk, gıda-içecek, bebek bakım, Amazon aygıtlarını da içeren elektronik, giysi ve mesken eserleri olurken, Türkiye’deki Prime üyeleri Sandisk 16GB Ultra Fit Usb 3.1 Flash Bellek ve Samsung Galaxy Tab A 8 inç Wi-Fi 2019 üzere birçok eserde mükemmel indirimlerden faydalandı. Bu Prime Day Türkiye’de kitap kategorisi epey ilgi gördü ve en çok satan kitaplar ortasında Jules Verne’nin kaleme aldığı Zacharius Usta, Sun Tzu’nun Savaş Sanatı ve Anton Çehov’un Altıncı Koğuş’u üzere dünya klasikleri yer aldı.

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon’da başarılı bir Prime Day’i daha geride bıraktığımız için çok memnunuz. Bu Prime Day, Türkiye’de Amazon’un bugüne kadar yaşadığı en ağır iki gün oldu. Türkiye’deki Prime üyelerine her kategoriden binlerce indirim fırsatının yanı sıra, Prime Görüntü ve Prime Gaming ile cümbüşün en güzellerini sunduğumuz için gururluyuz. Bu yılki Prime Day boyunca tüm Prime üyelerimizin Amazon.com.tr’den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını bir kere daha deneyim etmiş olduklarını umuyorum,” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı