Tüm şirketleri ilgilendiriyor, Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi nedir?

Pandemide yaygınlaşan uzaktan çalışma, iş süreçlerini dijitalleştiren yazılım ve donanımların kullanımını artırdı. Bilgi teknolojileriyle (BT) ilgili bu varlıkları izlemek için kullanılan envanter idare araçlarına ise bilhassa güvenlik açıklarını önlemede her zamankinden daha fazla muhtaçlık duyulmaya başlandı. Enterprise Strategy Group (ESG) tarafından yürütülen bir araştırmaya nazaran, 2021’de şirketler güvenlik açıklarını bertaraf etmeye yarayan data trafiği takibindeki zorluklar nedeniyle siber güvenlik riskleriyle 2020’ye kıyasla 3 kat daha fazla karşı karşıya kaldı. Takip edilemeyen toplam data trafiği şirketlerin bulut altyapılarında bir evvelki yıla nazaran %10 artarak %79’a ulaşırken, bu oran son kullanıcı aygıtlarında %75 olarak kayıtlara geçti. Buna paralel olarak şirketlerin yarısına yakını kurumsal faaliyetler için şahsî aygıtları kullanmayı yasaklarken, her 10 şirketten biri BT varlıklarını izlemeyi otomatikleştirmenin çeşitli güvenlik operasyonlarını değerli ölçüde iyileştirebileceği görüşünde birleşti.

Türk iş dünyasında da benzeri bir tablonun hakim olduğunu belirten MDP Group Genel Müdürü Fatih Kökce, “BT varlıklarının idaresine dair alınması gereken önlemler, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin 2020’de yayımladığı Bilgi ve Bağlantı Güvenliği Genelgesi kapsamında belirlenmiş durumda. Tüm kamu kuruluşlarını ve kritik altyapı kesimlerine hizmet veren işletmeleri kapsayan bu genelgede, kurumların donanım ve yazılımları için envanter idare aracı kullanmaları ve bu araçların raporlama özelliğinin bulunması da getirilen önlemler ortasında yer alıyor” dedi.

Yatırımların verimliliğini artırırken maliyeti azaltıyor

2012’den bu yana danışmanlık, yazılım geliştirme ve Fintech alanlarında faaliyet gösteren MDP Group olarak geliştirdikleri BT varlık idaresi yazılımı Loggle ile şirketlerin gereksinimlerine karşılık verdiklerine değinen Fatih Kökce, “Bilgi ve Bağlantı Güvenliği Genelgesi ile uyumlu Loggle, şirketlerin BT varlık idaresi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlıyor. Geliştirdiğimiz yazılımla şirketlerin yazılım ve donanım varlıklarına dair bilgilerini tek bir platform üzerinden yönetmelerine imkan tanıyor, lisans süreçlerinin takibini ve mukavele dokümanlarının korumasını kolaylaştırıyoruz. Kullanıcılar sistemlerindeki entegrasyonları çarçabuk yönetebiliyor, BT varlık yatırımlarını tahlil edebiliyor ve maliyet optimizasyonu sağlıyor. Gayemiz, şirketlerin BT yatırımlarını optimize etmelerine yardımcı olarak BT maliyetlerinden değerli derecede tasarruf sağlamalarının önünü açmak” diye konuştu.

Yerli yazılımın ihracatı %60’a çıkarması bekleniyor

Kökce, MDP Group’un 2021’deki amaçlarını ise şöyle açıkladı: “Günümüzde şirketler dijital dönüşüm süreçlerinde yüzlerce, hatta binlerce yazılım satın alıyor lakin izlenebilirliği düşük takip yolları yüzünden birden fazla vakit yaptıkları yatırımlardan gereken randımanı alamıyor. MDP Group olarak Loggle ile bu yatırımların optimize edilmesi için gösterdiğimiz çabayı 2021’de de sürdüreceğiz. Yurt dışındaki faaliyetlerimizi de artırmayı planlıyoruz. Her sene hizmet ve yazılım ihracatımız artıyor. 2020’de ciromuzun %49’unu oluşturan yurt dışı satışlarımızı Loggle ile bu yılın sonunda %60’ın üstüne çıkarmayı hedefliyoruz.”