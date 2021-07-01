Tüm zamanların ‘En Yüksek Müşteri Memnuniyeti Ödülü Birevim’in

Tasarruf Finansının mimarı ve kesimin lokomotif markası Birevim, muvaffakiyetini müşteri memnuniyeti manasında da taçlandırıyor. Türkiye’nin en yaygın kullanılan tüketici platformu Şikayetvar.com tarafından oluşturulan ‘A.C. E Awards’ ödüllerinde 2 başka mükafata layık görülen Birevim, Tasarruf finansmanı kesiminde son 3 yıldır olduğu üzere bu yıl da tüm vakitlerin ‘En Yüksek Müşteri Memnuniyeti Ödülü’ne layık görüldü.

Birevim ayrıyeten, Müşteri tecrübe endeksine nazaran planlanan “Faizsiz finans sistemi” kategorisi “Gold Award” ödülünün de sahibi oldu.

Her gün binlerce insanın hayallerindeki konut, iş yeri ve taşıt muhtaçlığına finansal tahlil sunan Birevim, müşteri memnuniyeti alanında iki değerli ödül aldı. Birevim, 6,8 milyon ferdî üyesi ile Türkiye’nin en yaygın kullanılan tüketici platformu olan şikayetvar.com tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, tasarruf finansı dalında3 yıldır üst üste ‘Müşteri Tecrübesi Başarısı’ alanında mükafatlar kazanıyor. Toplamda 54 kesimde 91 markanın ödüllendirildiği merasimde rakiplerini geride bırakan Birevim, yüzde 99,8’lik memnuniyet oranı ile tüm vakitlerin “En Yüksek Müşteri Memnuniyeti” mükafatını tekrar alarak liderliği bırakmadı.

Tıpkı vakitte “Faizsiz finans sistemi” kategorisinde 10 üzerinden 9,9 müşteri memnuniyet puanıyla “Gold Award” mükafatını de kazanan Birevim, muvaffakiyetini ve üstün müşteri memnuniyet anlayışını bir sefer daha iki mükafatla kanıtladı.

Bunun yanında Birevim, müşteri teşekkür oranında kesim ortalaması yüzde 94 iken, gerçekleştirdiği yüzde 99,8’lik muvaffakiyet ile çıtayı en üst düzeylerde tutmaya devam ediyor.

2020 yılında Şikayetvar.com platformunda Birevim markası ile temas eden müşteri sayısının 250 bine yaklaştığını belirten Birevim Genel Müdürü Av. Becerikli Orak, kusursuz müşteri tecrübesi sayesinde şikayetvar.com bünyesinde gerçekleşen tüm müracaatların yalnız yüzde 1’inin şikâyete dönüştüğünü, geri kalanının ise potansiyel ya da marka araştırması yapanların olduğunu söz etti. Orak, “Şikayetlerin yüzde 100’üne dönüş yapıyoruz ve her bahisle başka farklı ilgileniyoruz. Tasarruf sahiplerimizin gereksinimlerini ve sıkıntılarını önemsiyor buna yönelik tahliller geliştiriyoruz. Operasyonel sürecimizde ve hizmetlerimizde yükselen bir grafik çiziyoruz. Bunu müşteri memnuniyeti alanında aldığımız iki mükafatla taçlandırdığımız ve tüm vakitlerin “En Yüksek Müşteri Memnuniyeti” mükafatını 3 yıldır olduğu üzere bu yıl da aldığımız için epeyce memnunuz. Yeni periyotta de bu vizyonla tasarruf sahiplerimizi faal bir biçimde dinlemeye, gereksinimlerine, beklentilerine ve problemlerine tahlil üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı