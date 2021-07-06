Tumeva ile Beyaz Haber Ajansı arasında dev anlaşma

Mahallî Basın ve Haber Siteleri için haber takviyesi sunma mottosuyla, 25 Haziran 2020 tarihinde bir küme gazeteci tarafından dijital dünyaya merhaba diyen Beyaz Haber Ajansı (BHA), yazılım devlerinden Tumeva ile özel bir mutabakata imza attı.

Tumeva Prime Haber Yazılımı Kullananlara Abonelik Fiyatsız

Kelam konusu bu muahedenin kapsamında Tumeva Prime haber yazılımı kullanan abonelere talepleri dahilinde fiyatsız abonelik verilecek. Yeni yazılım almayı düşünen farklı altyapıya sahip site sahipleri için de eşsiz bir fırsat olarak öne çıkan iş paydaşlığı bölüme yeni bir soluk getirecek.

BHA – Tumeva Muahedesinin Ayrıntıları ise şu formda;

Tumeva firmasından Prime haber yazılımını yeni satın alanlar yahut mevcut site sahipleri talep etmeleri halinde Tumeva tarafından hazırlanan haber alma yazılımı sayesinde BHA’nın servis ettiği haberleri fiyatsız bir halde sitelerinde kullanabilecekler. Haberleri kullanmaya başlamak için Tumeva takviye departmanı ve [email protected] irtibata geçerek dayanak alınması mümkündür.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı