Tümosan, kar dağıtmayacak

Tümosan, kar dağıtmayacak

 Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi: ''Şirketimiz tarafından 31
Ana Sayfa Ekonomi 12 Haziran 2021 14 Görüntüleme

Tümosan, kar dağıtmayacak

Tümosan, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

”Şirketimiz tarafından 31.12.2020 tarihli Milletlerarası Finansal Raporlama Standartlarına nazaran hazırlanan ve Aksis Milletlerarası Bağımsız Kontrol A.Ş tarafından denetlenen finansal tablolarımıza nazaran 58.935.140 TL net devir karı gerçekleşmiş olup, devir karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek 2020 yılında kar dağıtılamayacağı konusunun genel şuranın bilgisine sunulmuş olup dağıtılmaması istikametindeki teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

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