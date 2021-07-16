Tunç Soyer; “Müsilajdan eser yok, Körfez’de yüzme hedefine yaklaşıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer, İzmir Körfezi’ndeki temizlenme sürecini takip etmek ve su altındaki canlı hayatını gözlemlemek için Güzelbahçe Halk Plajı’ndan tüplü dalış yaptı. Pak denizlerde yaşayan tüplü boru kurdu başta olmak üzere, anemon, karagöz ve sarpa sürüsü, taş mercan üzere pek çok canlıyı görme imkanı bulduğunu belirten Lider Soyer, “Müsilajdan eser yok; tam aksisi giderek temizlenen, her geçen gün bir modül daha renklenen körfezimiz var. Bunun gururunu yaşıyorum. Körfez’de yüzme gayemizi koruyoruz ve her gün o maksada daha çok yaklaşıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sürat kazanan İzmir Körfezi’ndeki temizlenme süreci sualtı imajlarına de yansıyor. Denizleri kaplayan müsilaj tehlikesine karşı İzmir Körfezi’ndeki durumu gözlemlemek için Güzelbahçe İkinci Liman Halk Plajı’ndan tüplü dalış yaparak su altındaki canlı hayatını inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer sevindirici haberi verdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Grubu Kaptanı Murat Kaptan ve takımı ile birlikte suyun altında incelemelerde bulunan Soyer, “İzmir Körfezi’nde müsilaj olup olmadığı merak konusuydu. Bugün yaptığımız bu dalışta sualtından çektiğimiz fotoğraflarda görüyoruz ki Körfez’deki canlı hayatı çeşitlenerek devam ediyor. Müsilajdan eser yok; tam aksisi giderek temizlenen, her geçen gün bir modül daha renklenen Körfezimiz var. Bunun gururunu yaşıyorum. Denizin tabanında anemonlar, karagöz ve sarpa sürüleri, taş mercanlar, sünger, horozbina balığı, tüplü boru kurtları gördük. Tüplü boru kurtları daha evvel Körfez’de olan lakin kirlilik nedeniyle Körfez’i terk eden cinslerden birisi. Artık geri dönüyorlar. Pak, akvaryum üzere denizlerde yaşayan bu cinsin sayısının epey arttığını görmüş olmak bizi sevindirdi. Çok mutlu oldum. Körfez temizlendikçe daha da çoğalacaklar. Çok daha pırıl pırıl günler göreceğiz. Körfez’de yüzme maksadımızı koruyoruz ve her gün o amaca daha çok yaklaşıyoruz” dedi.

Körfez’e sıkı takip

Körfez’deki temizlenme sürecini hızlandıran çalışmalarla ile ilgili de bilgi veren Soyer, “TÜBİTAK ile oşinografik izleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Her üç ayda bir Marmara TÜBİTAK gemisi ile birlikte Körfez’de biyolojik, fiziki, kimyasal ve mikrobiyolojik araştırmalar yapıyoruz. Körfez’deki 36 nokta ile Yeni Foça’da ve Seferihisar açıklarındaki 9 noktada bulunan istasyonlarımızdan daima data geliyor. Ayrıyeten sualtı görüntüleme takımı makul noktalarda fiziki müşahede yapıyor, gerekli tespitler yapılarak tahlil ediliyor. Bir yandan Büyük Kanal Projesi öbür yandan yeni biyolojik atık su arıtma tesislerimiz ile Körfezimizi koruyoruz. Yağmur suyu pissu ayrıştırma kanallarımızın imalatı ağır bir biçimde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Memleketler arası Finans Kurumu (IFC) ile 30 milyon dolarlık kredi mukavelesi imzaladık; yağmur suyu–pis su ayrıştırma kanalı imalatlarımıza büyük ivme kazandırıyoruz” diye konuştu.

Mavi Bayraklı plaj sayımız artıyor

İzmir’in bu yıl eklenen 10’u halk plajı olmak üzere 14 yeni plajla Türkiye’de en yüksek sayıda Mavi Bayrak mükafatı alan kent olduğunu hatırlatan Lider Soyer, “Kentimizdeki mavi bayraklı halk plajı sayısını iki yılda yüzde 78 artırdık. Bu yıl özel tesisler de dahil olmak üzere mavi bayraklı plaj sayımız 66’ya çıktı. Bugün Güzelbahçe’de dalış yaptığımız nokta Körfez kıyısındaki birinci mavi bayraklı plajımız. Yavaş yavaş mavi bayrağı Körfez’in içlerine yanlışsız getirmek ve sayısını artırmak istiyoruz” diye konuştu. Soyer, Kabotaj Bayramı’nda İzmir Körfezi’nin sualtı manzaralarından oluşan bir stant açacaklarını ve bu stantta bugünkü dalıştan çekilen manzaraların de yer alacağını söyledi.

Deniz temizse canlı yaşar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Grubu Kaptanı Murat Kaptan ise, “Başkanımızla birlikte Körfez İzleme Noktaları’ndan birinde dalış yaptık. Anemonlar, horozbina balıkları, tüplü boru kurtları, sargozlar, karagözler bunların hepsini liderimiz gördü. Kâfi ki suda oksijen olsun. Suda oksijen olunca ışık geçirgenliği artıyor ve hayat canlanıyor. Bugün liderimizle birlikte çok uzun yıllardır Körfez’de görünmeyen, yalnızca pak denizlerde yaşayan tüplü boru kurdunun popülasyonunun inanılmaz arttığını gördük. Bu çok güzele işarettir. Zira oksijen, ışık geçirgenliği varsa ve deniz temizse o canlı yaşayabilir. Onun habibatı da burası olduğu için bu deniz, bu plaj mavi bayrağı hak ediyor” biçiminde konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer’e dalışta İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Lideri Hakan Orhunbilge ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Lideri Ersan Odaman da eşlik etti. 0

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı