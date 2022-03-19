Tüpraş, “Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Gücü Programı” kapsamında Batman Üniversitesi ile iş birliğini başlattı

Tüpraş bu programla özellikle kız öğrenciler olmak üzere üniversite öğrencilerinin girişimcilik alanında farkındalıklarını artırmayı, girişimcilik ekosisteminde daha aktif yer almalarını sağlamayı amaçlıyor.



Tüpraş ‘Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Gücü Programı’nı Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde Rektörlük Konferans Salonunda, 18 Mart tarihinde tüm öğrencilere yönelik düzenlediği ‘İnovasyon ve Girişimciliğin Temelleri Semineri’yle başlattı. Böylece şirket, üniversitelerde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı, kız öğrenciler başta olmak üzere gençlerin teknoloji ve inovasyon ekosistemine erişimlerini kolaylaştırmayı ve takip eden yıllarda faaliyet gösterdiği iller olan Kocaeli, Kırıkkale, İstanbul ve İzmir’deki üniversitelerle iş birlikleriyle programı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

‘Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Gücü Programı’nın yüzde 60’ı kız öğrencilerden oluşuyor



Programın birinci etabında, Tüpraş tarafından tüm öğrencilere yönelik olarak her akademik eğitim-öğretim döneminde, ‘İnovasyon ve Girişimciliğin Temelleri Seminerleri’ düzenleniyor. Seminerler aracılığıyla öğrencilerle yaratıcı düşünce, inovasyon ve girişimcilik araçları, Tüpraş’ta girişimcilik, girişimcilik ekosistemine ilişkin son gelişmeler paylaşılıyor.

İkinci etabında ise, değerlendirmelere göre seçilecek, 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinden oluşan 40 kişilik bir gruba yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimleri verilecek. İçeriği Tüpraş tarafından üniversiteye özel hazırlanmış olan girişimcilik programının yüzde 60’ını kız öğrenciler oluşturacak.

Program yenilikçi fikir geliştirme, yeni bir girişime başlama, problemi anlama, çözümü tasarlama, pazar araştırması, iş modeli bileşenleri, girişimcilik araçları ve sunum teknikleri gibi modüllerden oluşuyor. Öğrenciler, alacakları eğitimlerle problemleri ve ihtiyaçları anlayıp, bu doğrultuda bir ürün geliştirme yetkinliğini, ürettikleri çözümü potansiyel kullanıcı üzerinde deneyerek geliştirme yaklaşımını ve probleme çözüm geliştiren girişimci düşünce yapısını kazanacaklar.

Katılımcılara çevrim içi eğitimlerin yanı sıra, Tüpraş mentörleri atanarak, fikirlerini geliştirmeleri ve uygulamaya dökmeleri için katkı sağlanıyor. Ayrıca öğrencilerin yetkinliklerine katkı sağlayacak kişisel gelişim eğitimleriyle de desteklenmesi planlanıyor. 12 hafta sürecek girişimcilik programı kapsamında, öğrenciler Tüpraş’ın kurum içi girişimcilik programında girişimciliği deneyimlemiş iç mentörlerin desteğiyle, inovatif proje üretmek için 5’er kişilik 8 grup halinde çalışacak. Proje fikirlerinin ticarileştirilmesi aşamasında ise, uygun olan projelerin Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi K-Works başta olmak üzere uygun girişimcilik kanallarına yönlendirilmesi planlanıyor.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda, teknoloji ve inovasyon alanında açıkladığı taahhütlerine katkı vermek üzere, Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Gücü’ Programımızın ilk adımını yine Tüpraş’ın temellerinin atıldığı Batman’dan başlatmaktan gurur duyuyoruz. Batman Üniversitesi’nin kıymetli rektörü başta olmak üzere, emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Burada elde edeceğimiz tecrübeler rafinerilerimizin bulunduğu diğer illerde de yürüteceğimiz çalışmalarda bize yol gösterecek. Programa katılan öğrencilerimizin, alacakları eğitimlerle iyi birer girişimci adayı olacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimizin edindikleri yaratıcı düşünme yöntemlerini ve girişimcilik deneyimini, bakış açılarına ve kariyerlerine yansıtarak, hayatlarına dokunmayı istiyoruz.Hedefimiz, beş yılda üniversitelerde yürüteceğimiz iş birlikleriyle 10.000 kız öğrenciye ulaşabilmek” dedi.

Yelmenoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Biz, kadınların hayatın her alanında daha görünür olduğu, ilham veren güçlü ekosistemler yaratmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Geleceğin yetkinlikleriyle donatılmış kız çocuklarının yetişmesinde, inovasyon ve teknolojide kadınların güçlenmesinde rehberlik edecek bir programın parçası olmak son derece gurur verici. Elbette bu hedefler sadece bir başlangıç, süreç içinde çok daha büyük adımları atacağız ve sayılarımızı daha da artıracağız”.

Tüpraş ile proje kapsamında yürütülen iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, “Bugün burada Tüpraş ile birlikte “Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Gücü Programı”nı başlatıyoruz. Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Gücü isimli projemizin amacı kadınların daha görünür olduğu, daha yaratıcı, ilham verici, güçlü ekosistemler yaratmak, inovasyon ve teknoloji alanlarında çalışan kadın sayısını artırmak, farkındalığı güçlendirmek ve kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak iklimi ve imkânları yaratmak. Bu süreçte öğrencilerimize girişimcilik, bilişim teknolojileri, dijitalleşme eğitimleri verilerek seminer ve çalıştaylar düzenlenecek, özellikle kız öğrencilerimizin teknoloji ve inovasyon konularına yönlenmeleri teşvik edilecek. Program ile öğrencilerimize yeni bir kapı aralanacak. Kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılmasının ve dijitalleşmenin önem kazandığı günümüzde teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin hayata geçirilebilmesi adına bu projeleri çok önemsiyoruz. Batman Üniversitesi olarak öğrencilerimize her alanda gelişim imkânı sağlamaya çalışıyoruz. İçerisinde insanı barındıran her proje, bizim için çok kıymetli ve emek verilmeye değerdir” şeklinde konuştu.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu program, aynı zamanda öğrencilerimizin kendi iç dünyasına da bir yolculuk yapmalarını sağlayacak. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine ve özgün fikirlerinin hayata geçmesine imkân verecek bu projeler, inanıyorum ki bizim şehrimizden ülkemize faydalı bir ışık olarak dönecektir. Batman Üniversitesi öğrencilerinin yeni girişimcilik fikirleri ile alanda adından söz ettirecek çalışmalar üreteceklerine yürekten inanıyorum. Emeği geçen Tüpraş ve üniversitemiz proje ekibine çok teşekkür ediyorum”.

Tüpraş’ın “Teknoloji ve Inovasyonda Kadın Gücü Programı” Topluma Yönelik Taahhütleri:

Tüpraş, Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği kapsamındaki taahhütlerine katkı sağlamak üzere, “Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Gücü Programı’nı geliştirdi. Şirket, “Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Gücü Programı” ile kız çocuklarının STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında çalışma potansiyellerini ortaya çıkartmayı, kadınların güçlenmesine rehberlik etmeyi, kadınların ve kız çocuklarının teknoloji ve inovasyon ekosistemine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Program kapsamında yürütülecek farklı eğitim projeleriyle 5 yılda, 90.000’i ortaokul, 10.000’i üniversite olmak üzere toplam 100.000 kız öğrenciye ulaşmayı taahhüt ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı