Tüpraş’ta, Emniyetli Çalışma İçin Robotlar da İş Başında

Tüpraş, Robotik Yol Haritası kapsamında, petrol depolama tanklarının periyodik denetim çalışmalarında ve metrelerce yükseklikteki ölçümlemelerde en son dijital uygulamalardan faydalanıyor. Rafineri alanlarındaki riskli iş alanlarında drone kameralarını devreye alarak öncü bir uygulama gerçekleştiren Şirket, en temel bedeli olarak gördüğü “emniyet” anlayışını odağa alan iş süreçlerini en ileri dijital teknolojilerle destekliyor.

Dijital dönüşüm seyahati kapsamında, güç kesiminde yenilikçi ve öncü uygulamalara imza atan Tüpraş; içi petrol dolu, derin depolama tanklarında ve metrelerce yükseklikte bulunan ekipmanların periyodik denetimlerinde robotları çalıştırıyor. Artık Online Tank Robotik Denetim Yolu ile depolama tankları servis dışı yapılmadan denetim edebiliyor. Şirket, böylelikle iş süreçlerini emniyetli çalışma açısından daha da güçlendiriyor.

Robotlar, yüksekte çalışma riskini ortadan kaldırıyor

Metrelerce üstlere ulaşan ekipmanların periyodik denetimleri kapsamında, kaldırma ekipmanları yahut yapı iskeleleri aracılığıyla insan gücüyle yapılan teknik denetimler görsel ve özel sensörler ile donatılmış robotlarca üstlenilerek; riskleri ortadan kaldıran emniyetli bir ortam sağlanıyor. Bu sayede olağanda erişimi sıkıntı olan yüksekteki boru sınırları ve ekipmanların kalınlıkları da çarçabuk ölçülebiliyor.

Basınçlı Ekipmanların ve Depolama Tanklarının periyodik denetimleri Robotik Uzaktan Görsel Muayene ile gerçekleşiyor

“Drone ile Uzaktan Görsel Muayene” tekniğinde, robotik teknolojiler içerisinde özel donanımlı ve kullanım alanına mahsus denetim yazılımı bulunduran kapalı alan için tasarlanan bir drone kullanılıyor.

Yükseklik boyutları 5 ila 40 metre ortasında değişkenlik gösteren basınçlı ekipmanlar ile 15-18 metre derinlikteki petrol depolama tanklarında insan yerine çalışan robotlar, kapalı alanlarda insan iş gücünü en aza indirerek sürecin risk ve zorluklarını ortadan kaldırıyor.

Drone ile yapılan uzaktan görsel muayene çalışmasında, kapalı alandaki ekipmanın her noktasından alınan yüksek çözünürlüklü görseller ve sensör bilgileri kıymetlendirilerek, 3 boyutlu modelleme ile ayrıntılı incelemeler gerçekleştirilebiliyor.

Online Tank Robotik Denetim Usulü ile görünmez mahzurlar tespit edilebiliyor

Dijitalleşme kapsamında uygulamaya alınan bir diğer teknoloji olan “Online Tank Robotik Denetim Yöntemi”nde ise, özel donanımlı ve ATEX sınıfına uygun paletli bir robot, içinde petrol eserleri bulunan depolama tankları servis dışı edilmeden denetim edilmesine imkân sağlıyor.

Robot üzerinde bulunan 3 boyutlu sonar, sensör ve kameraları sayesinde tank içinde karşılaşılabilecek mahzurlar kolay kolay tespit ederek aşabiliyor. Özel yazılımı sayesinde haritası çıkarılan depolama tanklarının en kritik bileşeni olan tank tabanlarının periyodik denetimleri hem görsel hem de dünyada en tesirli formül olarak kabul edilen MFL ve UT teknolojileri ile gerçekleştiriliyor.

Depolama tanklarında devre dışı edilmesinden tekrar devreye alınmasına kadar klâsik prosedürle ortalama 7 ay sürecek tank periyodik denetim süreçleri, online tank robotik denetim prosedürüyle yaklaşık 1 ayda tamamlanabiliyor. Robotik Denetim sonuçlarına nazaran tank devre dışı edilmeden yapılacak bakım ve tamir çalışmaları evvelce planlanabiliyor.

“Robotik teknolojilerin kullanımıyla, insan iş gücünü emniyet odaklı dijital uygulamalarla desteklemeyi hedefliyoruz”

Birinci olarak İzmit Rafinerisi’nde devreye alınan robotik saha uygulamalarına ait bilgi veren İzmit Rafinerisi Müdürü Metin Tüfekçioğlu, “Emniyet en kıymetli bedelimiz. Tüm iş süreçlerimizde ‘Önce İnsan’ diyerek, ‘Geleceğim Emniyetim’ mottosuyla hareket ediyoruz. Sıhhat, Emniyet, Etraf (SEÇ) ve Proses Emniyeti Standartlarımıza tüm çalışanlarımız ve tahlil ortaklarımızın şartsız uymalarını bekliyoruz. Teknolojiden en üst seviyede yararlanarak, çalışanlarımızın riskli ortamlara girmelerine gerek kalmayacak emniyetli iş ortamını sağlamak temel prensiplerimiz ortasında yer alıyor. Robotik teknolojilerin rafineri alanlarımızda yaygınlaşması ile öncelikli maksadımız, insan iş gücünü emniyet odaklı dijital uygulamalarla desteklemek. Böylelikle tekrarlayan ve riskli işler için robot teknolojilerinden faydalanırken, insan kaynağımızın ise bilgi ve deneyim çeşitliliğini, yetkinliklerini geliştirerek kritik karar verme süreçlerinde yer almasını amaçlıyoruz. Ayrıyeten, kaynak ve vakit tasarrufuyla verimlilik ve performansında artışı da hedefliyoruz” dedi.

Tüfekçioğlu, petrol tanklarında ve kaldırma ekipmanı yahut yapı iskelesi kullanımı gereken yüksekte çalışma noktalarında robot iş gücü kullanımıyla ilgili olarak şunları tabir etti: “Önce çalışanlarımızın sıhhatini düşünerek geliştirdiğimiz uygulamalarla, riskli noktalarda fizikî insan gücü kullanımının önüne geçecek çalışmaları hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Böylelikle, tanklarda gerçekleşen görsel muayenelerde şartların zorlaşması sebebiyle insan gözünden kaçabilecek belirtileri de engellemiş olacağız. Ayrıyeten, objektif ve tekrarlanabilir muayeneler yapmak da mümkün olacak. Gayeye özel tasarlanan robotların elde ettiği datalar kritik noktalarda net kararlar almamızı kolaylaşacak. Denetimler, öngörülenden daha kısa müddette, daha ayrıntılı ve emniyetli bir formda bakımlarımızı yapabilmemizi sağlayacak. İlerleyen yıllarda yapılacak periyodik denetimler için de geriye dönük referans olabilecek, karşılaştırılabilir bilgileri incelememiz de mümkün olabilecek. Bu sayede ünite ve tank planlı duruş müddetlerinde en az 10 ila 20 vakit tasarrufu yapmış olacağız.”

Tüpraş’ın öncü teknolojilerinin milletlerarası platformlarda da dala örnek olduğunu belirten Tüfekçioğlu, “Uygulamalarımızın bir kısmı kendi alanında ülkemiz rafinaj kesiminde birinci olma niteliği taşıyor. Örnek uygulamalarımızı milletlerarası platformlarda da paylaşıyoruz. Rafineriler üzere şiddetli çalışma şartlarının olduğu üretim tesislerinde, muayene ve bakım için robotik teknolojinin geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik eden bir kuruluş olan SPRINT Robotics’in üyesiyiz. Böylelikle Ar-Ge ve pazar inovasyonuna yönelik ortak sanayi projelerini başlatma, robotik teknolojilerle ilgili yenilikleri takip etme, stratejik yol haritası oluşturma, ilgili şirketlerin olduğu platformun birikiminden faydalanma, online bilgi ağına erişim üzere fırsatlara da ulaşabiliyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı