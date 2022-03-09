Türetim ekonomisini destekleyen İzmit Belediyesi, İzmit Çarşısı ile Türkiye’ye örnek oluyor

İzmit Çarşısı, 1 yılda 513.939 TL geliri çoğunluğunu kadınların oluşturduğu üreticilere aktardı. İzmit Çarşısı çalışmalarıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet eden en iyi 15 proje arasında yer aldı.

İzmit Belediyesi’nde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Good4Trust Kurucusu Dr. Uygar Özesmi, iyzico İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Salıngan Çilingir ve İzmit Çarşısı Üreticisi Bal ve Şeker Kurucusu Canan Barlin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aynı zamanda canlı olarak zoom üzerinden yayınlanan basın toplantısında İzmit Çarşısı’nın açılışından bu yana edindiği kazanımlar ve başarılar duyuruldu. 9 Mart 2022 itibarıyla İzmit Çarşısı’nda 13 ayrı kategoride 160 farklı üreticinin 2000’den fazla ürünü var. Çarşı, açılışından bu yana hemçevrimiçi olarak izmitcarsisi.org üzerinden hem de fiziksel stantlardan toplamda 513.939 TL geliri üreticilere aktardı. Marmara Belediyeler Birliği tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik yapılan araştırma sonucunda, en iyi 15 proje arasında yer aldı.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Bir yıl önce, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Toplumsal Eşitlik Birimi’ne bağlı olarak yürütülen kapsamlı çalışmalar sonunda, kâr amacı gütmeyen bir sosyal girişim olan Good4Trust ile işbirliği içerisinde İzmit Çarşısı’nı açtık. izmitcarsisi.org adresinde üreticilere işleyen, fonksiyonel ve kullanıcı dostu bir e-ticaret ortamı kurduk.İzmit Çarşısı’nda, üreticilerin birbirleriyle dayanışmasını sağlayıp, kendi aralarındaki tedarik ağlarını geliştirmelerine yardımcı olarak döngüsel bir ekonomi inşa ediyoruz. Yerel işletmelerimizin ve girişimcilerimizin adil üretim yolculuklarında onları teşvik etmenin yanı sıra, billboardlarımızı onların hizmetine sunuyor, yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü gibi konularda destek ve eğitimler veriyor, vermeye de devam ediyoruz.Bu platformu sadece bir perakende ve toptan e-ticaret sitesi olarak değerlendirmiyoruz. İzmit Çarşısı doğaya ve insana dost, adil üretim yapmaya çalışan üreticilerimizle ihtiyaçlarını bu tür işletme ve girişimlerden sağlamayı tercih eden halkımızı buluşturan bir sistem.” dedi.

İzmit Çarşısı önemli inovasyonları hayata geçiriyor

Fatma Kaplan Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti: “Her gün başta İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir olmak üzere ülkenin her yerinden siparişler gelmeye devam ediyor. Üstelik yıl içerisinde yapılan önemli inovasyonlardan bir tanesi, dünyada bir ilk olarak, artık hem perakende hem de toptan çarşı, tek bir sistem altında hizmet veriyor. Tüm İzmit halkını tüketici değil, türetici olarak İzmit Çarşısı’na katılmaya bekliyoruz. Gelin, ihtiyaçlarımızı yerel dükkanlardan karşılayalım, ekonomimizi güçlendirelim. Birlikte kalkınalım. Birlikte zenginleşelim. Adil üreticileri destekleyelim. Kadın girişimcilerimizi güçlendirelim.”

İzmit Çarşısı adil üretime dönüşümü destekliyor

Good4Trust Kurucusu Dr. Uygar Özesmi ise, “İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet ile yaptığımız çalışmalar sonunda İzmit Çarşısı’yla türetim ekonomisini ilçemize kazandırdık. İzmit Çarşısı’nın üreticilere faydasının yanında, bölgesel ekonomiyi canlandırmasını ve yerel kalkınmayı sağlamasını da amaçlıyoruz. Özellikle bu yeni sistemle birlikte kadınları güçlendiriyor, iş, istihdam ve ekonomik güç sağlamaya çalışıyoruz. Üreticiler, başvururken ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapmak ve kendilerini geliştirmek istediklerini beyan eden bir niyet belgesi imzalıyorlar. Böylece Niyetli üretici oluyorlar. Adil ve ekolojik üretim için gelişmeler yaptıkça seviyeleri yükseliyor, önce Azimli sonra Adil üretici oluyorlar. Ekibimiz ve diğer adil üreticiler onlara bu yolculuklarında destek oluyor.” dedi.

iyzico İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Salıngan Çilingir de, “Türkiye’nin lider fintek şirketi iyzico olarak sosyal faydayı ön planda tutan girişimcilere yeni kaynaklar sağlamak ve yarattıkları faydanın iyiden iyiye büyümesi için sürdürülebilir destek veriyoruz. Şu anda İzmit Çarşısı’nda yapılan alışverişlerden Good4Trust.org işbirliğimiz çerçevesinde hiçbir komisyon almıyoruz. Geleceği inşa eden bu hareketi desteklemek bizim için gurur verici ve önümüzdeki dönemde de desteğimizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

İzmit Çarşısı üreticileri çok mutlu

İzmit Çarşısı üreticisi Bal ve Şeker’in Kurucusu kadın girişimci Canan Barlin, “İzmit Çarşısı’nda çeşitli canlı yayın, video ve görünürlük çalışmaları sayesinde sesimizi duyurabiliyoruz. Düzenli olarak yapılan fiziksel stantlarda ve Dayanışma Buluşmaları’nda hem birbirimizi tanıma, hem de topluluk bilinci edinmeyi öğreniyoruz. Türetim ekonomisi sisteminde üreticiler de diğer üreticileri destekliyor. Yani; kendi alanında tecrübe sahibi üreticiler, işe yeni başlayan veya daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen üreticilere tecrübe ve deneyim aktarımı yapıyor. Şu ana kadar aldığımız birçok eğitimle hem kendimizi hem markamızı geliştirme fırsatı bulduk. Doğaya ve insana dost üretim, adaletli bir pazar ortamı artık İzmit’te bir hayal değil, İzmit Çarşısı ile gerçeğe dönüştü. Eğer siz de çevreye duyarlı üretim yapmayı, başkalarına destek olmayı, ehil olduğunuz bir alanda üretim yapmayı önemsiyorsanız, sizi de İzmit Çarşısı’nda üretici olarak görmekten mutluluk duyacağız.” diye belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı