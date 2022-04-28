TURİDER Başkanı Seda Kuşvuran’a Gelecek Partisi’nden Ziyaret

Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Deneği Başkanı Seda Kuvuran’a Turizm Haftası dolayısı ile Gelecek Partisi Konya İl Başkanı ve beraberindeki heyet ziyarette bulundu.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, İl Başkan Yardımcıları Bekir Karakuş, Mehmet Solak, Partinin Kültür ve Turizm Politikaları İzleme Kurulu Başkanı Satı Yavuz, Turizm Haftası dolayısı ile, Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Derneği Başkanı Seda Kuşvuran’ı ziyaret ederek iki yıllık pandeminin ardından açılan turizm sezonunun sıkıntıları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Konya Turizminin tanıtımı konusunda Turider’in çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, “Hiçbir Maddi gelir gözetmeksizin tamamen gönüllülük esası ile çalışan Başta Dernek Başkanı Seda Kuşvuran ve Yönetim Kurulunu tebrik ederken Konya Turizminin tanıtımına verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyorum. Gelecek Partisi olarak Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu’nun da yakından takip ettiği Turizm ve Turizmcilerin sıkıntıları ve çözüm çalışmalarını gündemde tutmak için oluşturduğumuz Kültür ve Turizm Politikaları İzleme Kurulumuz tarafından pandemi döneminde de hazırladığımız raporları Genel Merkezimize gönderirken basınımız aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmıştık.” Dedi.

Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Derneği Başkanı Seda Kuşvuran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken pandemi döneminde geçimini sadece turizmden sağlayan esnafların çok büyük sıkıntı yaşadığını birçok turizm şirketinin küçülmeye gittiğini söyledi. Dernek olarak Konya Turizminin tanıtımı için Ulusal Bazda Turizm yazarlarını Konya’da ağırladıklarını söyleyen Kuşvuran, “Aralık ayı içerisinde de Belgesel yapımcısı Coşkun Aral ve ekibini Şehrimizde ağırlayarak 3 ayrı tanıtım ve programının çekiminin yapılmasını sağladık. Yine önümüzdeki aylarda Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FIJET) in yazarlarını şehrimizde ağırlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Yeri gelmişken de çalışmalarımızda bizlerden desteğini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Daire Başkanlığımıza ve de Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum.” Dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı