Turizm için seferberlik çağrısı yapan İmamoğlu: “İBB, cesur olup işin hakkını vermeye hazır”

İBB Lideri Ekrem İmamoğlu, 3 farklı memleketler arası gastronomi fuarını bir ortaya getiren aktiflikte konuştu. Turizmin Türkiye’nin lokomotifi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, devletin tüm kurumlarının bu hususta seferberlik ruhuyla hareket etmesinin altını çizdi. “İBB, bu hususta gözü pek olup işin hakkını vermeye hazır” diyen İmamoğlu, “Tanıtım, iş birliği ve kaynak kullanım noktasında üzerine düşen vazifeyi yapma konusunda kararlı. İnşallah, 2021 çok düzgün bir hazırlayıcı yılı olsun. Lakin temel maksadı, mantıklı düşündüğümüzde 2022’ye koymalıyız. Ondan sonra daima ileriye giden, akılcı, bilimsel bir süreci bu ülkeye yaşatmalıyız” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı