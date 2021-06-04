Turizm sektörünün 2019’daki seviyesine 2025’te ulaşacağı tahmin ediliyor

Pandemiden en çok etkilenen kesimlerin başında turizm geliyor. Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi’nin raporuna nazaran, 2020’de seyahat dalının global gelire katkısı bir evvelki yıla nazaran %49,1 düşerek 4,6 trilyon dolara geriledi. Dalda çalışan 62 milyon kişi işsiz kalırken, turizmin belkemiğini oluşturan hava nakliyeciliğinde da kıymetli küçülmeler oldu. 2020’de dünyadaki 22 bin yolcu uçağının 14.400’ü yere inerken, yolcu sayısı da yarı yarıya azalarak 4,6 milyara düştü. Fest Travel Genel Müdürü Zekeriya Şen, turizm bölümünün 2019’daki düzeyine 2025’te ulaşacağını varsayım ettiğini belirtti. Pandeminin akabinde farklı yerler için pak fikirler oluşturmak üzere VitrA’nın başlattığı sohbet programına katılan Şen, yükselen bireye özel tecrübe odaklı turizm beklentisini karşılayacak yeni tahlillerin süratle devreye girdiğini, Finlandiya’da ferdî talepler doğrultusunda tasarlanan ve 3 boyutlu yazıcılarla üretilen küçük konutların turizmde kullanılmaya başlandığını söyledi.

Bireye özel yapboz seyahat periyodu

Geçtiğimiz yıl başlayan VitrA ile Pak Fikirler isimli sohbet programının geçen hafta gerçekleştirilen yayınında, seyahatlerin geleceği bahis edildi. Yekta Kopan’ın sunduğu programa, Fest Travel Genel Müdürü Zekeriya Şen’in yanı sıra, Havacılık Müellifi Tolga Özbek, Pin Mimarlık Kurucu Ortağı Salih Küçüktuna ve VitrA İnovasyon Yöneticisi Boğaç Şimşir katıldı. Pandeminin akabinde şahsa özel seyahatlere talebin yükseldiğine dikkat çekilirken, havacılık kesimi ve mimarideki değişimlerin de dala yeni açılımlar getireceği belirtildi.

Kitlesel turizmin yerini münferit yani bireye özel seyahatlere bıraktığını söyleyen Zekeriya Şen, “İnsanlar artık küme bazlı seyahat etmekten çok, az yahut öz, lakin kendisine özel daha nitelikli seyahatler yapmak istiyor. Örneğin ben şuraya gitmek istiyorum, şu şartlarda gitmek istiyorum, şunu istiyorum, bunu istemiyorum biçiminde yönlendirmelerle şahsa özel seyahatler planlanmaya başladı. Tıpkı bir yapboz üzere farklı istekleri bir ortaya getirerek, hazır bir kıyafeti almak yerine terziden size özel kıyafet dikmesini istiyorsunuz” dedi.

11 Eylül’den 20 yıl sonra havacılığa yeni kurallar

VitrA Türkiye YouTube hesabından izlenebilen yayına katılan Gazeteci Tolga Özbek, “Havacılık dalı 11 Eylül 2001’deki akınlarda çok büyük bir kırılım yaşamıştı ve hayatımıza yeni kurallar girmişti. 20 yıl sonra bugün kesim tekrar yeni kurallar devreye almak zorunda, aksi halde yaşayamayacak. Dünyadan havacılık otoritelerinin belirlediği tedbirler var. Havayolu şirketleri, terminal işletmeleri yeni kuralları devreye alıyor. Bunların bir kısmı kalıcı olacak” dedi.

“Havacılık dalında enteresan gelişmeler oluyor” diyen Özbek, kelamlarına şöyle devam etti: “Son periyotta ülkemizde özel iş jetlerine ve helikopter kiralamaya yönelik büyük bir talep var, paylaşım iktisadı bu dalda de yaygınlaşıyor. Ömrünü tamamlayan 50 kişilik bölgesel uçaklar, 16 koltuklu iş jetine dönüştürülüyor. İstanbul’dan kalkıp sizi Avustralya’nın uç bir köşesine götürebilecek kadar uzun menzilli iş jetleri tasarlanmaya başladı. Bir yandan ‘first class’ın da ötesinde lüks bir uçuş tecrübesi tasarlanırken, iktisat sınıfında tahminen de ucuz havayollarının sunduğundan çok daha düşük bir model de önümüzdeki devirde kelam konusu olabilecek.”

Bill Gates’in hafta sonu kaçtığı küçük kabin, seyahatin yeni geleceği olabilir mi?

Pin Mimarlık Kurucu Ortağı Salih Küçüktuna, birinci sinyallerini 17. yüzyılda veren, 1999 ekonomik kriziyle birlikte insanların daha küçük, az maliyetli ve sürdürülebilir bir meskende daha kalıcı ve tabiatla içine bir ömür mümkün olabilir mi arayışıyla birlikte Amerika’da yaygınlaşan “tiny house” akımından bahsetti. Mimar şunları söyledi: “11-46 metrekare ortası tiny house, 50-100 metrekare ortası küçük konutlar, konteyner konutlar, çekme karavanlar ve taşınabilir konut denilen bir tahlil daha var. Bill Gates’in hafta sonlarında kaçtığı küçük kabin, ünlü mimar Le Corbusier’in son yıllarını geçirdiği küçük kulübe üzere örnekler de var. Pandemiyle birlikte bu akıma yönelim başladı ve harikulade bir biçimde de artıyor.”

Banyoda bulaş riskini ortadan kaldıran temassız tahliller

VitrA’nın dar alanlara yönelik eserlerinden bahseden İnovasyon Yöneticisi Boğaç Şimşir, “Evlerimiz çok uzun vakittir küçülüyor. Bu küçülme sırasında, tuvalet ve banyoları gerçek planlamak kritik. Burası bir kullan-çık yerinden öbür işlevlerin da yapıldığı bir yere dönüşüyor. O yüzden küçük yerlerde nasıl konforlu, ergonomik ve keyifli vakit geçirilebileceğimizi bulmak üzere daima yeni eserler geliştiriyoruz” dedi. Turizmde hijyenin güç bir bahis olduğunu söyleyen Şimşir, kelamlarına şöyle devam etti: “Başkalarının kullandığı bir tuvaleti kullanıyorsanız, kritik birtakım bulaş noktaları var. Bunları çözdüğümüzde bulaş riskini de ortadan kaldıracağız. Bu sebeple ‘temassız teknolojiler’ ismini verdiğimiz tahliller geliştirdik. Bulaşı ortadan kaldırmak için, azamî sıhhat yararlarını asgarî eforla kullanıcılara verebilmek üzere, taharetinden klozet kapağına, sifonundan armatürüne hiçbir yere dokunmadan çarçabuk kullanabileceğiniz, siz çıktıktan sonra paklığını olabildiğince kendi yapan, bakteri ya da patojenlerin çoğalmasını engelleyen teknolojileri de içinde barındıran eser ve yerler geliştiriyoruz.”