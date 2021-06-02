‘Turizmde aşı krizini fırsata çevirelim’

Dünyada aşılama süratle devam etmesine karşılık Çin’in Sinovav aşısı ile Rusya’nın Sputnik V aşısını olan turistleri kabul etmeyeceğini açıklayan birçok ülke var. Ulusal İktisadi Niyet Kuruluşu (ULİKAD) Lideri Ömer Niziplioğlu, bu krizi Türkiye’nin lehine çevirmek için Çin ve Rus aşılarının yoğunlukta yapıldığı ülkelerden turist çekilmesini önerdi.

‘Avrupa takıntısını bırakalım’

Avrupa’nın seyahat için Çin ve Rus aşısını kabul etmediğine dikkat çeken Niziplipoğlu, “Çin, Hindistan, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde bu aşılar kullanılıyor. Bu ülkelerden turistiler ülkemize çekmeliyiz. Böylece bu krizi lehimize çevirebiliriz” dedi

Avrupa ve Rusya pazarı takıntısının bırakılması gerekliğini aktaran Nizipliopğlu, “Yeni ve daha büyük pazarlara yönelelim. Bu bölgelerde 3 milyar kişilik bir nüfus kelam konusu” diye konuştu.

‘Kampanyalar yetersiz’

Yapılan tanıtım faaliyetleri ve kampanyaların yetersiz olduğunu belirten Niziplioğlu, “Kampanyaları hakikat bulmuyoruz zira artık Londra’da otobüs giydirmek, havalimanı billboardlarına ilan vermek çok gereksiz bir çalışma. Onun yerine gaye kitlemiz olan ülkelerin spor, müzik, sinema vb. alanlarda ünlü, sevilen, toplumsal medyada takipçisi yüksek olan şahıslar tarafından tanıtımlarımız yapılmalı. Herkes olup biteni toplumsal medyadan takip ediyorken bu kanalı gereğince kullanmayarak kusur yapılıyor. Yerli turist tesisler için değerli. Ancak ülke için bir cepten alıp başkasına vermektir temel olan dıştan gelen turist ve kaynaktır” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı