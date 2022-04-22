Turizmin yıla yayılması 30 yıllık rüyamı

Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir Vakfı toplantısında kent turizmine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Tunç Soyer’in açıklamalarından memnuniyet duyduklarını belirten Tercan, ‘Sayın Soyer İzmir turizmini 12 aya yaymak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı. Aslında bu hedef kentteki turizmcilerin 30 yıldır verdiği bir mücadele. Maalesef turizmin gelişmesinde en büyük aktör olacak yerel yöneticilere sesimizi duyuramadık. Kent turizmi için verdiğimiz çalışmalarda yeterince destek göremedik. Yerel yönetimlerin yeterince sorumluluk almaması nedeniyle İzmir turizmi bir çıkmazın içinde. Tunç beyin açıklaması umut verici, umarız sözde kalmaz’ dedi.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren deneyimli isimlerle işbirliğinin kentin yararına olacağını kaydeden Bülent Tercan, ‘1990 yılından beri Çeşme’de otel işletmeciliği yapıyorum. Çeşme’nin görkemli otelleri olan ALBANO ve SİSUS Hotelin kurucularındanım. ETİK,SKAL ;İZMİR CONVENTİON BUREAU,İZMİR Vakfı gibi kurumlarda turizmi geliştirmek adına yıllardır çalışıyorum.

Termalin kıymetini bilelim

Turizmi geliştirmek adına önerilerimiz oldu, yeterince değerlendirilemedi. Oysa İzmir turizmi için işbirliği elzem. Örneğin İzmir, turizmle uğraşan pek çok şehrin, ülkenin arayıp da bulamadığı termal zenginliğe sahip. Şu bilinen bir gerçektir ki, İzmir’de turizmi 12 aya yayabilmenin anahtarı Termal kür merkezlerinin hayata geçirilmesi olacaktır.

Balçova gibi zengin kaynaklara sahip bir değerimiz, Termal Oteller diyarı olacağına, AVM ler diyarı oldu. İzmirde termalin adı var, kendi yok.

Turizmi 12 aya yayabilmek için bazı köklü sorunların çözülmesi gerekiyor. Çok zaman kaybedildi ama hiçbir şey için geç değil.

Çeşme ılıcada, yıllar önce üzerinde mutabık kalınan Termal Kür Merkezinin hayata geçirilmesi, Ilıca’da termal arazi üzerine yapılan boş dükkanların ve marketlerin yıkılıp, altı termal su ve şifalı çamurlar olan bu arazide uluslararası çekiciliği olacak bir termal kür merkezi yapılması çok önemli. Dustin Hoffman gibi dünyaca ünlü aktörler bu yoklukta bile Şifne’ye gelip çamur banyosu oluyorsa, böylesine kapsamlı Kür Merkezleri inşa edilirse alınacak mesafeyi siz düşünün.

Belediyeler sorumluluk alsın

Çeşme’de otellerin bir bir apartmana dönüşmesi de önemli bir problem. Otellerin apartmana dönüşmesi bir şekilde önlenemezse Türkiye’nin turizm markalarından olan Çeşme’de çok az sayıda otel kalacak, yerli ve yabancı misafirlerimiz konaklayacak tesis bulamayacak. Ayrıca otelcilerin tur operatörlerine oda kapasite vermeleri de sağlanmalı.

Bunlarla ilgili otelciler, restaurantlar ,esnaf odaları, taksiciler, belediyelerle, kısacası büyük küçük demeden turizmin tüm aktörleri ile samimi bir turizm anayasası yazılmasına ihtiyaç var.

Sorunların çözülmesinde eksik nokta, bir orkestra şefinin olmaması. İBB Başkanımız Tunç Soyer çok sesli bu orkestranın şefi olursa, turizmciler olarak her türlü desteği vermeğe hazırız. Yerel yönetimlerin bugüne kadar yeterince sorumluluk almaması kenti bu noktaya getirdi. İzmir turizminin 12 aya çıkarılması turizmcilerin 30 yıllık özlemi, rüyasıdır.’ Şeklinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı