Türk Firmalarından Akkuyu NGS’ye Büyük İlgi

Nükleer endüstrinin kilit oyuncularıyla Türk firmaları NPPES’te475 iş birliği görüşmesi yaparak katma bedelli eserler ligine çıkmak için kıymetli bir adım attı. Akkuyu NGS’ye iş yapan 400 Türk firmasının sayısının artması bekleniyor

Akkuyu NGS projesindeki istikrarlı ilerleyiş ve Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanan iki yeni nükleer santral projesiyle birlikte gelişecek nükleer sanayi, Türk firmalarına katma bedelli eser üretme ve ihraç etme potansiyeli sunuyor. 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Doruğu (NPPES)’nde nükleer teknoloji üreten dünyanın önde gelen firmalarıyla Türk firmaları 475 iş birliği görüşmesi yaparak nükleer endüstriye giriş için değerli bir adım attı.

İnşa edilmesi planlanan 162 reaktörden Türk firmaları hisse alabilir

Nükleer Sanayi Derneği (NSD) Lideri Alikaan Çiftçi, bu yıl NPPES’e ABD, Rusya, İngiltere, İspanya, Almanya, Ukrayna, İtalya, Belçika, Fransa, Finlandiya, İsviçre, Nijerya, Mısır, Ürdün, BAE, Macaristan, Hindistan üzere dünyanın birçok ülkesinden 63 standlı firma ve bin 100 ziyaretçinin katıldığını belirtti. Çiftçi: “Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük nükleer sanayi aktifliği haline gelen NPPES, yalnızca Akkuyu NGS ve planlanan nükleer santral projelerinde değil, öteki 18 ülkede inşaatı devam eden 52 reaktör ile önümüzdeki 10 yıl içinde inşasına başlanacak 162 yeni nükleer reaktör için de Türk firmalarını fırsatlarla tanıştırıyor” dedi.

Türk firmalarının nükleer endüstriye yönelik ilgisi artıyor

Akkuyu NGS’ye yönelik şu an 400’den fazla yerli firmamızın iş yaptığını hatırlatan Çiftçi, “Bu yıl NPPES’te Akkuyu NGS’ye Türk firmalarının ilgisi ağırdı. Nükleer endüstriye yönelik üretim yapmayı planlayan firmalarımızın sayısının her geçen yıl arttığını görüyoruz. Sanayicilerimiz bu projede kazandığı kabiliyetleri başka projelere rahatlıkla taşıyabilir” diye konuştu.

Türkiye üzere gelişmekte olan ve bu istikametiyle de güç talebi büyüme ivmesi gösteren ülkeler için güçte arz güvenliğini sağlama noktasında nükleer gücün kıymetli bir rol oynadığına dikkat çeken Çiftçi, “Kesintisiz güç tedariği sağlayan nükleer güçte ülkemiz muteber partnerler ve yerli sanayicilerimizi kapsayan yanlışsız büyüme planıyla hem iç talebi karşılayabilir hem de ihracatta katma bedelli eserlerle değerli bir kar elde edebilir” dedi.

Sanayicilerimiz 4 yılda nükleer endüstriye eser üretmeye başladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Lideri Nurettin Özdebir ise şunları paylaştı: “4 yıl üzere kısa bir müddette Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi NÜKSAK ile nükleer sanayi üzere katma bedeli çok yüksek eserlerin üretildiği, endüstrinin en üst ligi olarak tabir edebileceğimiz bu lige girebilecek kalitede eserler üretmek için yerli sanayicilerimize çok değerli bir kapı açmayı başardık. Kümemizde yer alan firmaların sayısını her geçen gün artırmaya çalışıyoruz lakin bu iş birliği teşebbüslerimiz yalnızca küme firmalarımızla da hudutlu değil. Dünyanın her tarafından gelen talepleri ülkemizdeki en hakikat firmalara yönlendirmenin gayreti içindeyiz. Bu noktada NPPES, Türk sanayicisiyle küresel oyuncularla buluşturan çok değerli bir ticaret platformu. Bu yıl da çok verimli geçen bir Tepe ve Fuar gerçekleştirdik.”

4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Doruğu (NPPES), Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın dayanaklarıyla Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak hayata geçirildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı