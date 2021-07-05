Türk girişim Witwiser’dan yapay zeka destekli “Çevrimiçi Sınav Teknolojileri”

Çevrimiçi imtihan sistemi ve çevrimiçi imtihan güvenliği teknolojileri odağında yapay zeka ve makine öğrenmesiyle desteklenmiş yazılım tahlilleri sunan Türk teşebbüs Witwiser, pandemi devrinde de çok sayıda üniversite, sertifika merkezi ve büyük şirketi ölçme-değerlendirme ve mülakat süreçlerinde bu teknoloji ile buluşturdu. Çevrimiçi imtihan güvenliği konusunda yerli yazılım ihracatı gerçekleştiren birinci şirket olma özelliğini taşıyan Witwiser’ın CEO’su Volkan Baran: “Halihazırda Belçika, Suudi Arabistan ve Azerbaycan’da faaliyetlerini sürdüren Witwiser, çevrimiçi imtihan güvenliği bölümünde birinci akla gelen yenilikçi teknoloji şirketi ve referans kurumu olma amacıyla Orta Doğu ve Avrupa’da irtibat çalışmalarına ivme kazandırıyor” kelamlarını tabir etti.

Pandemi süreciyle fizikî ortamda gerçekleşemeyen imtihanların adil ve inançlı bir formda tasarlanması birçok kurum için kaçınılmaz bir muhtaçlık haline geldi. Üniversiteler, eğitim kurumları, sertifikasyon merkezleri, lisan imtihanı merkezleri, kurumsal şirketlerin işe alım ve eğitim departmanları başta olmak üzere ölçme-değerlendirme süreçlerini çevrimiçi gerçekleştirmek isteyen birçok kurum bu teknolojileri kullanmaya başladı. Dijitalleşen kullanıcı alışkanlıklarıyla birlikte bilhassa akreditasyon kalitesini arttırmak ve güçlü bir prestij yaratmak için çevrimiçi imtihan güvenlik sisteminin kullanılması kıymetli bir gereksinim haline geldi.

Bütünsel bir güvenlik platformu koşul

İmtihan güvenliği için; kısa müddet, çok soru, açık uçlu soru, rastgele soru, görüntü konferans uygulamalarıyla kamera gözlemesi üzere önlemler alınabiliyor. Bu teknikler birtakım noktalarda tahlil sağlasa da güvenlik ihlali noktasında farklı ve büyük açıklar bulunabiliyor. İmtihan esnasında kullanıcıların müsaadesiyle kamera, ekran, ortam kayıtlarının alınması; imtihan sırasında farklı uygulamaların açılmasının ve internet aramalarının engellenmesi, ölçme-değerlendirme içeriğinin korunması üzere birçok denetimin tüm öğrencilere/adaylara uygulanabileceği bir tahlil muhtaçlık haline geliyor. Bu doğrultuda çevrimiçi imtihanlarda kopya engellemeye yönelik yapay zeka dayanağıyla süreçleri otomatize eden ve önyargıyı ortadan kaldıran tahlillere de ilgi her geçen gün artıyor. Bu imtihanların çevrimiçi ortamda yapılması lojistik maliyetleri ortadan kaldırırken, içerik güvenliği açısından da kurumlara kolaylık sağlıyor.

Yapay zeka ile kullanımı kolay bir sistem sunuyor

Kurumlara özelleştirilebilir, ölçeklenebilir teknolojik tahliller sunan Witwiser, imtihan güvenliği konusunda çalışan birinci yerli teşebbüs olma özelliği taşıyor. Witwiser tahlilleri kurumların halihazırda sahip olduğu bir öğrenme idare sistemine yahut imtihan sistemine de basitçe entegre olabiliyor. Geliştirilen sistemler sayesinde kuruluşlar, kolaydan karmaşığa her türlü imtihanı hazırlayabiliyor, yapay zeka takviyeli ve kullanımı kolay eserlerle çevrimiçi ölçme ve kıymetlendirme güvenliğini sağlayabiliyor. Witwiser, toplanan datalar üzerinden makine öğrenmesi ve özel algoritmalarla tahliller yaparak çok fazla vakit ve insan kaynağı gerektiren bu sürecin optimize edilmesini sağlıyor. Son bir yılda 100.000’den fazla oturumu muvaffakiyetle tamamlayan Witwiser, ayrıyeten kurumların gereksinimlerine nazaran daima olarak yeni entegrasyonlar eklemeye ve gelişmeye devam ediyor.

Çevrimiçi imtihan güvenliği alanında yerli yazılım ihracatı yapan birinci şirket

Çevrimiçi imtihan sistemi ve güvenliği konusunda önder tahliller sunan yerli teşebbüs Witwiser’ın CEO’su Volkan Baran, pandemiyle birlikte ölçme-değerlendirme süreçlerinin dijitalleşmesine yönelik yatırımların arttığını belirterek şu kelamları tabir ediyor: “Türkiye’de değerli üniversiteler başta olmak üzere çok sayıda şirketle iş birliği gerçekleştiriyoruz. Öte yandan, Witwiser olarak Suudi Arabistan’ın akreditasyon değerlendiricileri için otorite kurumu TAQEEM’e teknoloji sağlıyoruz. Bu çerçevede de alanımızda yerli yazılım ihracatı gerçekleştiren birinci şirket pozisyonundayız. Çevrimiçi imtihan sistemi ve çevrimiçi imtihan güvenliği sistemi eserleri ile uzaktan kıymetlendirme süreçlerini daha uyguna götürecek yenilikçi tahliller ortaya koyarak kıymetlendirme bölümünde birinci akla gelen yenilikçi bir teknoloji şirketi olmak, farklı ülkelere uzaktan ölçme-değerlendirmede hizmet vermek, global pazardaki rakiplerimiz ortasında yapılan değerlendirmede birinci sıralarda tercih edilen bir kurum olmak ve dünya çapında kullanıcılar ortasında sağlam bir noktaya gelmek maksadıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı