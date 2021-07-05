Türk İklimlendirme Sektörü’nden Kanada’ya İhracat Köprüsü

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 1-3 Haziran 2021 tarihleri ortasında Kanada’ya düzenlediği dijital ticari heyet tertibini toplam 154 görüşme ile tamamladı. Türkiye’den 17 firmanın katıldığı tertibe Kanada’dan toplam 33 firma iştirak etti.

Kanada dijital ticari heyet tertibi, 31 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Toronto Ticaret Ataşesi Mehmet Ekizoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Ottava Ticaret Baş Müşaviri M. Hakan Akgün, İSİB İdare Şurası Lideri Mehmet Şanal, İSİB Kontrol Şurası Üyesi ve Heyet Lideri Cem Savcı ile heyet iştirakçisi firmaların temsilcilerinin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı ile açıldı.

Zoom programı üzerinden Kanada’da yerleşik İklimlendirme Dalından (HVAC Sektörü) ithalatçı, inşaat ve taahhüt hizmetleri ve danışmanlık firmalarından 33 firma yetkilisi ile yapılan görüşmelerde Türk firmaları toplam 154 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Kanada dijital ticari heyet tertibine ülkelerarası saat farkı ve pandemi sürecinin zorluklarını da bilerek çok ayrıntılı bir biçimde hazırlandıklarını tabir eden İSİB Kontrol Konseyi Üyesi ve Heyet Lideri Cem Savcı şunları söyledi: “Kanada pazarı, İklimlendirme Dalımız açısından ticaret hacmimizi artırmak istediğimiz pazarlardan bir tanesi. Her ne kadar ilgili pazar hem sertifikasyon farklılığı hem de Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’e ithalat manasında çok bağımlı olsa da Kanada’ya geçen yıl 10 milyon USD’yi aşan bir ihracat gerçekleştirdik. Kanada’ya yaptığımız dijital ticari tertibinde pandemiden ötürü firmaların kapalı olması ilgililere ulaşma ve toplantı yapma konusunda bizlere zorluklar getirdi. Tüm bu handikaplara karşın Kanada’da rekabetin içinde büyüyeceğimize ve gelişeceğimize inanıyoruz. Dijital heyet organizasyonumuza katılan üye firmalarımız bu görüşmelerde ihracata dönüşecek birçok temas gerçekleştirdi. Pazarlama ve bağlantı faaliyetlerimize bu tertip sonrasında da süratli ve faal bir formda devam edeceğiz. Gaye pazarlara ulaşmak konusunda ihracatçılarımıza dayanağımız artarak devam edecek.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı