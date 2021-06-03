Verusa Holding’in ilk çeyrek rakamları

Verusa Holding’in ilk çeyrek rakamları

 Verusa Holding A.Ş'nin birinci çeyrek sayıları açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan a
Ana Sayfa Ekonomi 3 Haziran 2021 10 Görüntüleme

Turk İlaç’ın ilk çeyrek faaliyet raporu

Turk İlaç’ın ilk çeyrek faaliyet raporu

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş’nin birinci çeyrek faaliyet raporu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran, şirketin gelir tablosu özeti şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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