Turk İlaç’ta komite üyeleri belirlendi

Turk İlaç’ta komite üyeleri belirlendi

 Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş'de komite üyeleri belirlendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan
Ana Sayfa Ekonomi 14 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Turk İlaç’ta komite üyeleri belirlendi

Turk İlaç’ta komite üyeleri belirlendi

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş’de komite üyeleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Kurumsal İdare Komitesi başkanlığına Bağımsız İdare Konseyi Üyesi Alptekin Güler, Kurumsal İdare Komitesi üyeliğine Yatırımcı Alakaları Ünitesi Yöneticisi Asuman Bihter Civelek,
Kontrolden sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız İdare Konseyi Üyesi Alptekin Güler, Kontrolden sorumlu Komite üyeliğine İdare Heyeti Üyesi Irmak Alıci, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız İdare Şurası Üyesi Alptekin Güler, Riskin erken saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız İdare Heyeti Üyesi Volkan Sapmaz atanmışlardır.”

Hibya Haber Ajansı

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