Türk kripto borsasına ABD’den sonra AB’den de onay geldi

ABD ve AB lisanslı Bitay, küresel çapta başlattığı BTY Token satışı ile Türkiye’den küresele açılan birinci kripto para borsası oldu. Yurt dışında büyümenin en kıymetli gündem unsurları olduğunu belirten Bitay CEO’su Niyazi Yılmaz; kripto para piyasasını gerçek iktisatla entegre edecek iş modelleri geliştirdiklerini ve bunun en hoş örneklerinden birinin de BitayPay eseri olduğunu belirtti. Ayrıyeten Temmuz ayından itibaren Bitay Küresel müşterilerine sunacakları Bitay Visa Kartı ile de bir unsur imza atacaklarının altını çizdi.

Türkiye’nin milletlerarası birinci kripto para borsası Bitay, yurt dışında büyüme maksatlarını ve yatırım faaliyetlerini online olarak düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve bölümdeki gelişmelere ait görüşlerini aktaran Bitay CEO’su Niyazi Yılmaz, pek yakında globalde halka açık satışa sunulacak olan BTY Token ve fonksiyonlarını de birinci sefer anlattı.

Avrupa Birliği’nde (AB) kripto alım-satım ve saklama lisansı ve ABD’de kripto para platformu olarak 11 eyalette faaliyet göstermek üzere FinCEN’den onay alan Bitay, bunların yanı sıra küresel çapta başlattığı BTY Token satışı ile Türkiye’den küresele açılan birinci kripto para borsası oldu. 1 Haziran’dan itibaren kurumsal yatırımcılara satışa sunulan BTY Token’ın halka açık satışına Temmuz sonunda başlanacak.

Yurt dışında büyümenin Bitay’ın en kıymetli gündem unsuru olduğunu belirten Niyazi Yılmaz, “Bitay olarak, Türkiye’de yabancı şirketlerle rekabet edebilmek için hizmet tarafında daima bir adım önde gitmemiz gerekti. Artık de bu deneyimimizle yurtdışına açılmaya yönelik çalışmalarımıza sürat verdik. Estonya’daki lisanslı şirketimizi Ocak 2021’de kurduk. Bir ay ortayla ABD’de FinCEN’den iznimizi aldık. Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu yani ülkemizi çevreleyen bölgede ve Hindistan’da yeni işbirliklerine imza atmak üzere görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Gayemiz öncelikle bölgede büyümek, akabinde globalde birinci 20 ortasına girmek” dedi.

“Yapacaklarımızdan çok yaptıklarımızı anlatmayı seviyoruz”

“Bitay olarak gereğince hazırlık yapmadan süratli aksiyon alma üzere bir yaklaşım benimsemiyoruz. Yapacaklarımızdan çok yaptıklarımızı anlatmayı seviyoruz” diyen Yılmaz, “Yüzde yüz yerli ve kendi bünyemizde olan yazılım grubumuzla kendi teknolojimizi, platformumuzu bu alandaki uzmanlığımız ve bilgi birikimimiz ile ürettik ve kullanıyoruz. Teknoparkta 4691 sayılı kanun kapsamında yazılım faaliyeti olarak yürütmemiz uygun görülmüş ve bu kapsamda da KDV muafiyetine hak kazanmış iki büyük projemiz bulunmaktadır. Bu projelerden birisi olan ‘Blockchain’ isimli projemiz 51529 proje kodu ve 2020-2976 numarası ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay alındıktan sonra Bitay Teknoloji A.Ş. unvanıyla ticari faaliyetine başlamıştır. Öbür büyük projemiz ise Türkiye’deki ‘ilk’ kripto paralarla ödeme sistemi olan ‘BitayPay’ isimli projemizdir. Tıpkı kanun uyarınca vergi teşviki almış, 57033 proje kodu ve 2020-2975 numarası ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Teknolojimizde 3.parti yazılım kullanılmadı. Yurtdışında da yeniden kendi imkânlarımızla büyümeyi hedefliyoruz. Hacimsel olarak Türkiye’nin en büyük birinci beş kripto para borsası ortasında yer alıyoruz. Toplamda kayıtlı 670.000’den fazla, günlük ortalama 50.000 etkin süreç yapan kullanıcımız bulunuyor. Bugünlere organik bir büyüme ile müşteri odaklı bir yaklaşımla geldik” halinde konuştu.

Bitay Küresel, yeni projelerin token çıkarmasına ve satışına da aracılık edecek

BTY Token ve fonksiyonlarına ait açıklamalarda bulunan Niyazi Yılmaz şunları söyledi: “BTY ismini verdiğimiz token’ımızın halka açık satışını yakın vakitte başlatacağız. Şu an kurumsal yatırımcılara satış devrindeyiz. Token’ımız BTY, Bitay’da borsanın içinde ve mutabakatlı olduğumuz şirketlerde müşterilerimize yarar sağlayacak. Token tutanlara indirim ve öncelik vererek avantaj sağlamamızın yanında, gelir kazanma imkânı da sunacağız. Çıkaracağımız eserler için yurtdışında uzun süren araştırma ve ayrıntılı tahliller yapıyoruz. Yarar sağlayacağına inandığımız eser ve uygulamaları borsamızda sürece alıyoruz. Bitay olarak firmaların token çıkarmasına ve satışına da aracılık edeceğiz. ‘Launchpad’imizde şimdiden görüşmelerini gerçekleştirmeye başladığımız çok özel projelere yer vererek fon toplamalarını sağlayacağız.”

BitayPay ve Bitay Visa kart

Masrafsız ve anlık para transferi ile mutabakatlı üye işyerlerinde kripto para ile ödeme sistemini geliştiren birinci borsa olduklarını belirten Yılmaz, “Ödemeler alanında Türkiye’de bir birinci olan BitayPay eserimiz ile kripto parayla satış/alışveriş yapabilme imkânı sunabiliyoruz. BitayPay’de yarattığımız en kıymetli fark ödeme esnasında kriptodan fiyat paralara anında dönüştürmemiz. Bu sayede satıcı firmalar dilerlerse muhasebeleştirirken kripto süreçleri göstermek zorunda kalmıyorlar. Bu alanda ülkemizde de yakın vakitte düzenlemenin geleceğini öngörüyoruz. O vakte kadar da küresel pazarda BitayPay eserimizi yaygınlaştıracağız. Ödemeler ekseninde ayrıyeten, kripto parayla ödeme yapılabilen kartlar çıkarmaya başlayan Visa’yla bir mutabakat yaptık. Bitay Küresel cüzdanlarına bağlı bu kartları müşterilerimiz, Visa’nın dünyada geçerli olduğu her yerde kullanabilecekler. Türkiye’de bu kapsamda bir muahede yapmış birinci borsa olma özelliğini taşıyoruz.

Görüleceği üzere, kripto para piyasasını gerçek iktisatla nasıl entegre edebileceğimize yönelik iş modelleri geliştiriyoruz. Türkiye’nin en büyük holdingleri ve bu holdinglerin en yeterli projeleriyle BitayPay kapsamında imza basamağına geldik. Bu alanda düzenleme gelmesiyle birlikte ilerleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Müşteri tanımlamaları e-devlet üzerinden yapılıyor

Bitay’ın Müşteri Tanıma (Know Your Customer) sürecinden geçen 670.000’in üzerinde kayıtlı kullanıcısı bulunduğu söyleyen Yılmaz, bu süreci yaptıkları bir entegrasyon ile e-devlet üzerinden yürüttüklerini, müşteri tanımlamalarını e-devlet üzerinden gerçekleştiren birinci borsa olduklarını da belirtti. Niyazi Yılmaz, “Faaliyetlerimizin temelinde kripto para borsalarına yönelik gereksinimi, bu piyasanın çıkış nedenlerini ve işin ideolojisini yanlışsız anlatmak; adil ve şeffaf bir tertip olmak yatıyor” dedi.

7/24 karşılık veren davet merkezine sahip birinci borsa

“Bitay, alım-satım tahtasının yanı sıra nasıl çalıştığının da görülebileceği şeffaf bir platform. Bitay Game ile herkesin tıpkı anda belirli bir portföy ile başlayıp alım-satım yapabildiği ve akabinde da ödül kazanabildiği bir ‘sanal portföy’ sistemimiz var” diyen Yılmaz, “Bitay’ın daldaki rekabet gücü hizmet temeline dayanıyor. Trading platformumuzun sadeliği ve kullanım kolaylığı sunması, müşteri tecrübesinde yarattığımız fark ve komite oranlarımızın uygunluğu ile kesimde olumlu ayrışıyoruz. Türkiye’deki en fazla eser çeşitliliğine sahip borsayız. Müşteri temsilcilerimiz 7/24 davet karşılayarak müşterilerimizin talep ve isteklerini yanıtlıyorlar. Türkiye’de 7/24 karşılık veren davet merkezine sahip birinci borsayız” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı