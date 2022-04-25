Türk markası, dünyaya tasarım ihraç ediyor

Billionaire Furniture ve Luxury Stone tarafından tasarlanan evler, Katar’dan Kazakistan’a, Suudi Arabistan’dan Amerika’ya dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de büyük ilgi görüyor. Çalışmaları hakkında bilgi veren Luxury Stone ve Billionaire Furniture’ın sahibi iç mimar Merve Aycan, “Bazen toplu bir inşaat projesi için, bazen de bireysel müşterilerimiz için hizmet veriyoruz” dedi.

Kusursuz sonuçlar

Billionaire Furniture ve Luxury Stone’un tek çatı altında toplanmış iki marka olduğunu aktaran Aycan, “Billionaire Furniture, kendi bünye- sinde 1750 metrekare koltuk ve mobilya fabrikasına, İstanbul’da 500, Bodrum Yalıkavak’ta ise 400 metrekare alanı olan iki ayrı showroom’a sahip. Her iki mağazamızda da aktif mimari destek veriliyor ve perakende satış yapılıyor. Billionaire Furniture’da projjelerin yüzde 85’ini yurtdışı projeleri oluşturuyor. Yüzde 15 oranıyla da Türkiye’nin seçkin referanslı müşterilerinin evleri tasarlanıyor. Luxury Stone ise butik bir atölyesi bulunan ve yılda sadece 5 adet butik proje yapan bir mermer markası. Yaptığı projeleri en ince ayrıntısına kadar düşünen, mermer satımı ve uygulaması dışında teknik anlamda çok başarılı bir mimari ekibe sahip. Birçok mermer firmasında mimari ekip projeden ayrı tutulur. Luxury Stone’da tasarımcı ekip ve uygulama ekibi partner şekilde çalışır ve kusursuz sonuçlar doğar” diye konuştu.

Katar’dan İsviçre’ye

Luxury Stone markasında mermerden üretilen ev, bahçe ve ofis aksesuarlarının yer aldığını kaydeden Aycan, “Bunların her biri az sayıda ve elde üretiliyor. Ev aksesuarlarının bir kısmı fabrikamı da yapılıyor. Büyük bir çoğunluğunu ise Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika’dan getirtiyoruz. Ev tekstili ve duvar kağıdı da bünyemizde bulunuyor. Tasarıma uygun tüm seçimleri mağazalarımızda müşterilerimiz ile beraber yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Evin karakterine uygun olmalı’

Projelerde kullanacakları ürünleri marka olmasından ziyade tasarlayacakları evin karakteri doğrultusunda ürettiklerine ya da dünyaca ünlü markalardan temin ettiklerine dikkat çeken Aycan, ilgi gördükleri şehirler hakkında ise “İstanbul ve Bodrum’da kendi şubelerimiz yaz-kış hizmet veriyor. Bunların dışında Bakü, Doha, Dubai, Stockholm’de partner firmalarımız var. O markaların tüm projelerini biz üretiyoruz. Projelerimiz Katar, Sudan, Dubai, Kuzey Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Nijerya, Moskova, Romanya, Rusya, İsviçre, İsveç, ABD, Fransa, Almanya ağırlıklı” bilgilerini verdi.

Bölgelere göre tercih değişiyor

Şehirlere göre tasarım tercihlerinde farklar olduğunu dile getiren Aycan şunları söyledi: “Türkiye’de müşterilerimiz, Anadolu’da ev yaptığımızda daha klasik ya da art deco ağırlıklı tasarımlar tercih ediyor. Biraz daha Ege ve Batı kısma geldikçe modern ve İtalyan tasarıma geçiş yapılıyor. Yazlık mekânlarda daha bohem tasarımlar istense de bizler biraz modern ve bohem tasarımları karıştırmayı seçiyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı