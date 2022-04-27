Türk müezzinler Muhsin Kara ve Alpcan Çelik, Otr Elkalam ödüllerini kazandı

İki Türk müezzini, Muhsin Kara ve Alpcan Çelik, tüm dünyadaki en iyi müezzinleri bir araya getiren uluslararası Otr Elkalam (Dilin Rayihası) Kur’an-ı Kerim ve ezan okuma yarışmasını kazandı.

Türk yarışmacılar, en iyi ezan okuma kategorisinde birincilik ve ikincilik ödüllerini alarak güçlü rakiplerini geride bıraktı. Bu başarı, Kara’nın ezanını radyoda birçok makamda dinletebilme hayalinin gerçekleşmesine ve geniş bir popülerlik kazanmasına katkıda bulundu. Öte yandan Alpcan daha şimdiden dedesinin Makedonya’daki camisini restore etme planlarına başladı.

Kara, yarışmayı düzenleyen ve yöneten Genel Eğlence Kurumunun katılım yönteminde kolaylık sağlaması üzerine yarışmaya internet üzerinden katılım sağladı. Kara, Ezan kategorisinin final elemelerindeki olağanüstü performansından sonra Ezan kategorisinde birinciliği elde ederek 2 milyon Suudi Arabistan riyali (533.200 dolar) değerindeki ödülü kazandı.

1 milyon Suudi Arabistan riyali (266.600 dolar) değerindeki ikincilik ödülünün sahibi olan Alpcan Çelik ise Arapça bilmemesine rağmen farklı ülkelerden Otr Elkalam’ı izleyenlerin ruhuna dokunan güzel sesiyle jüriyi etkilemeyi başardı.

Kara, Ezan okuma yolculuğuna sekiz yaşında başladı. Büyük sahabe Bilal-i Habeşi’yi seviyordu ve birçok deneyim yaşadı. Almanya, İran ve Türkiye’de pek çok büyük camide Ezan okudu ve yarışmadaki başarısının daha başka yerlerde de Ezanlar okuyabilmesi için kendisine kapılar açmasını umut ediyor.

Makedon kökenli olan Çelik, Kur’an-ı Kerim’i ve ezan okumayı genç yaşta yeteneğini keşfeden bir hocadan öğrendi. Türkiye’deki ön elemelerin en başından itibaren, yarışmayı kazanmayı umuyordu. Arapça bilmeden ezan ve Kur’an-ı Kerim’i okuma konusunda ustalaşmasıyla ilgili şöyle diyor: “İnsan güçsüz, Kur’an-ı Kerim ise mucizevidir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı