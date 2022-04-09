Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği uğruna kendi hayatlarını riske atan emniyet mensuplarımız gözbebeğimizdir” dedi.

Belediye Başkanı Savran, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, vatandaşların huzur ve mutluluğu ile can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Başkan Savran mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık iki asırdır, büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şanla ve şerefle dolu Emniyet Teşkilatımız hem geleneksel değerler içinde toplumsal hukukun asli parçası, hem de çağdaş hukuk devletinin temel omurga yapılarından birisi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle; Polis Teşkilatı’mızın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor, görevini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor; görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine de selam ve saygılarımı sunuyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı