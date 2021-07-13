BMS Çelik Hasır’da bağımsız yönetim kurulu üyesi değişikliği

BMS Çelik Hasır’da bağımsız yönetim kurulu üyesi değişikliği

 BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş'de bağımsız idare şurası üyesi değişikliği yapıldı. Kamuyu Aydınla
Ana Sayfa Ekonomi 13 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Türk Prysmian Kablo, ihale sözleşmesi imzaladı

Türk Prysmian Kablo, ihale sözleşmesi imzaladı

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş, ihale kontratı imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tarafından 13.10.2020 tarihinde ihalesi yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) geçişi denizaltı kablo temas işleri projelerine ilişkin ihale kıymetlendirme süreci sonuçlandırılmış olup, şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l’nin oluşturduğu Türk Prysmian – Prysmian Powerlink DB.KAB.19 işi ismi iştirakinin ihaleye verdiği teklifin kabul edildiği öğrenilmişti. İhaleye ait mukavele taraflarca imzalanmıştır.” 

Hibya Haber Ajansı

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu

Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu