Türk Prysmian Kablo, ihale sözleşmesi imzaladı

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş, ihale kontratı imzaladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
”Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tarafından 13.10.2020 tarihinde ihalesi yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) geçişi denizaltı kablo temas işleri projelerine ilişkin ihale kıymetlendirme süreci sonuçlandırılmış olup, şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l’nin oluşturduğu Türk Prysmian – Prysmian Powerlink DB.KAB.19 işi ismi iştirakinin ihaleye verdiği teklifin kabul edildiği öğrenilmişti. İhaleye ait mukavele taraflarca imzalanmıştır.”
Hibya Haber Ajansı