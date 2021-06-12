Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizle Türkiye Haber-İş Sendikası ortasında başlayan 14. devir toplu iş mukavelesi görüşmelerinde 60 günlük yasal görüşme müddeti sona ermiş olup muahede sağlanamamıştır. Görüşmeler, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığınca tayin edilecek resmi arabulucu aracılığıyla devam edecek olup, bu süreçte şirketimiz ve sendika her vakit bir ortaya gelip toplu iş kontratı imzalayabileceklerdir.” denildi.
Hibya Haber Ajansı
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Türk Telekom’daki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizle Türkiye Haber-İş Sendikası ortasında başlayan 14. devir toplu iş mukavelesi görüşmelerinde 60 günlük yasal görüşme müddeti sona ermiş olup muahede sağlanamamıştır. Görüşmeler, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığınca tayin edilecek resmi arabulucu aracılığıyla devam edecek olup, bu süreçte şirketimiz ve sendika her vakit bir ortaya gelip toplu iş kontratı imzalayabileceklerdir.” denildi.
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