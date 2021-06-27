Türk Telekom’dan yerli ve millî ‘Test Otomasyon Platformu’

Türk Telekom, yerli ve ulusal test otomasyon platformu ‘TTiMoT’ ile son kullanıcı terminallerini, memleketler arası standartlarda el değmeden otomatik olarak test etmeye başladı. Platform sayesinde Türk Telekom, altyapısında kullanılan ve kullanılması planlanan müşteri terminallerinin test süreçlerini tam otomatize ve merkezi olarak yöneterek; 15 kata varan vakit tasarrufu, iş gücü ve hizmet kalitesiyle de değerli kazanımlar sağlıyor.

Türkiye’de dijital dönüşümün önderi Türk Telekom, ülkeye bedel katacak yerli ve ulusal teknoloji eserlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Telekom, ağ anahtarlama-yönlendirme-güvenlik alanlarında, yazılım ve donanım odaklı eser ve tahlillerin tasarım ve üretimi konusunda uzmanlaşmış Pnetworks bilgi teknolojileri şirketi ile birlikte büsbütün yerli yazılım ve donanıma sahip ‘Türk Telekom İnovasyon Merkezi Otomasyon Tool’unu (TTiMoT) hayata geçirdi. TTiMoT ile son kullanıcı terminalleri, memleketler arası standartlarda el değmeden otomatik olarak test ediliyor.

Genişbant modemler başta olmak üzere tüm eserlerini, müşteri memnuniyeti ve altyapıya ahenk konusunda çok kapsamlı testlere tabi tutan Türk Telekom, TTiMoT ile 15 kata varan vakit tasarrufu, iş gücü ve hizmet kalitesi sağlıyor. İşletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak eser, hizmet ve tahliller sunan Türk Telekom, TTiMoT platformu ile memleketler arası test aygıtı ve otomasyon firmalarının sağladığı test otomasyon sistemini yerli firmalar ile yurt içinde gerçekleştiriyor. Böylelikle ülke iktisadına büyük katma kıymet sağlarken yerli firmaların kabiliyetlerini de artırıyor.

Türk Telekom Network Mimari ve Kalite Teminat Yöneticisi Emel Uzun Subaş hususla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Türk Telekom olarak bilhassa son yıllarda yerli eser ve proje odaklılığımızı test alanında da uygulamaya aldık. Bu doğrultuda, uzun yıllara dayanan bilgi birikimimiz ile yerli test otomasyon platformu TTiMoT’u hayata geçirdik. Pnetworks iş birliğinde geliştirdiğimiz yerli yazılım ve donanıma sahip TTiMoT ile kendi test süreçlerimizde vakit, iş gücü ve test kalitesi manasında çok büyük kazanımlar elde ettik. Türk Telekom olarak, eserlerimizin müşteri memnuniyeti ve altyapıya uyumluluğunda çok kapsamlı testler uyguluyoruz. Örneğin; 3 farklı altyapıda 15 günde sona eren modem testlerimiz TTiMoT ile 1 gün içerisinde; yaklaşık 7 gün süren genişbant erişim sistem testlerimiz ise artık saatler içinde tamamlanabiliyor. Türk Telekom olarak Türkiye’nin yerli ve ulusal teknolojilerinin geliştiricisi olmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı