Türk zeytinyağı altın gibi dolar bazında yüzde 16 değerlendi

Pandemi sürecinde Türk zeytinyağının ortalama ihraç fiyatı dolar bazında yüzde 16 artışla 2 bin 397 dolardan, 2 bin 786 dolara yükseldi. Türk zeytinyağı ton başına 390 dolar katma kıymetli ihraç edildi.

Pandemi sürecinde Türk zeytinyağının ortalama ihraç fiyatı arttı. Türk zeytinyağının ortalama ihraç fiyatı 2020/21 döneminin birinci yarısında dolar bazında yüzde 16 artışla 2 bin 397 dolardan, 2 bin 786 dolara yükseldi. Türk zeytinyağı ton başına 390 dolar katma kıymetli ihraç edildi.

Altın sıvı olarak tanımlanan zeytinyağında 1 Kasım 2020 tarihinde başlayan 2020/21 zeytinyağı ihraç döneminin birinci yarısı geride kaldı. Türkiye, 1 Kasım 2020 30 Nisan 2021 tarihleri ortasında 22 bin 719 ton zeytinyağı ihraç ederken, 63 milyon 286 bin dolar dövizi ülkemize kazandırdı.

Yedi aylık devrin geride kaldığı sofralık zeytin ihracatı ise; 55 bin 50 ton karşılığı 95 milyon 817 bin dolar biçiminde gerçekleşti. Sofralık zeytin ihracatının 74 milyon dolarlık dilimi siyah zeytin ihracatı olurken, yeşil zeytin ihracatından 21,8 milyon dolar döviz geliri elde edildi.

Türk zeytinyağına ABD’nin talebi artıyor

Zeytinyağı ihracatında Amerika Birleşik Devletleri’nin hissesinin her geçen gün arttığı bilgisini veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği İdare Heyeti Lideri Davut Er, 2019/20 döneminin birinci yarısında ABD’ye 8 bin 370 ton olan Türk zeytinyağı ihracatının, 2020/21 döneminin 6 aylık diliminde yüzde 9’luk artışla 9 bin 103 tona çıktığını lisana getirdi. Er, “ABD’ye zeytinyağı ihracatından elde ettiğimiz döviz fiyatı ise; yüzde 26’lık artışla 18 milyon 388 bin dolardan, 23 milyon 98 bin dolara çıktı. ABD’ye yaptığımız zeytinyağı ihracatı dolar bazında yüzde 26 artış gösterdi. ABD, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatından tek başına yüzde 36,5 hisse aldı” formunda konuştu.

Türk zeytincilik bölümü olarak ABD’yi hem zeytinyağında, hem de sofralık zeytinde gaye pazar olarak gördüklerinin altını çizen EZZİB Lideri Er şöyle devam etti: “Ticaret Bakanlığımızın dayanağıyla Türk besin eserlerinin ABD pazarında tanınırlığını artırmak ve ihracatımızı yükseltmek maksadıyla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 besin birliği 2 yıldır TURQUALİTY Projesi yürütüyoruz. TURQUALİTY Projesi kapsamında ABD’de Horeka kesiminin çok güçlü olduğu Las Vegas’ta Las Vegas Üniversitesi William F. Harraf Turizm Otelcilik Okulu’nun müfredatına Türk mutfağının ders olarak okutulmasını sağladık. Bu okuldan mezun olacak şefler Türk mutfağını tanıyarak mezun olacak menülerinde Türk zeytinyağlılarına tartı verecek. TURQUALİTY Projesi kapsamında 2020 yılı Kasım ayında ABD’de 5 yıldızlı otellerin ve büyük restoranların şeflerine ve satın almacılarına Türk zeytinyağı yemeklerden tadım aktifliği yaptık. ABD pazarında yaptığımız çalışmaların meyvelerini topluyoruz.”

KDV’yi yüzde 1’e düşürerek iç tüketimi de artırmalıyız

Türkiye’nin 2002 sonrasında zeytincilik bölümüne büyük yatırım yaparak zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 180 milyona çıkardığını vurgulayan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Lideri Davut Er, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın Türkiye’nin zeytinyağı rekoltesinin 650 bin tona, sofralık zeytin rekoltesinin ise; 1 milyon 200 bin tona çıkacağı öngörüsü var. Bu rekoltenin katma pahaya dönüşmesi için iç tüketimi de artırmamız gerekiyor. Onun için sağlıklı besin olan zeytin ve zeytinyağında KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini talep ediyoruz” diyerek kelamlarını noktaladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı