“Türkan Şoray” yaza hazırlanıyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu çalışmaları yerinde inceledi.

Karabağlar Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yurtoğlu Mahallesi’ndeki Türkan Şoray Nikah Salonu’nun bulunduğu alana, yeni bir açık hava nikah bölümü kazandırıyor. Yaklaşık 1000 metrekare alanda yaşama geçirilen bu bölüm 310 kişi kapasiteli olacak. 120 metrekarelik sahnenin yer aldığı alanda, gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi için özel bir ses yalıtım sistemi yapılacak. Özellikle müzisyenlerin bulunduğu sahne bölümünde yalıtım artırılacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türkan Şoray Nikah Salonu’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Ayrıntılarla ilgili ekipleri yönlendiren Başkan Selvitopu, “Türkan Şoray Nikah Salonu, bu yaz da yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. Oluşturduğumuz bu yeni açık hava nikah bölümüyle de hizmetin kalitesi artmış olacak. Böylece gürültü kirliliğinin önüne geçilecek. Yeni açık hava nikah bölümünü yaz başında hizmete almış olacağız” dedi.

Başkan Selvitopu buradaki incelemesinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait aktarma şantiyesiyle Bozyaka Pazaryeri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Binası’nda da incelemeler yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı