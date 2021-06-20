Turkcell Sponsorluğunda dönüşüm zirvesi

Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan Dijital Dönüşüm Tepesi webinarı 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat: 11.00’de webinar.platinonline.com ‘da canlı yayınlanacak.

Platin Mecmuası Genel Yayın Direktörü Oya Yalıman’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek webinarda birbirinden pahalı dört konuşmacı bulunuyor. Turkcell Keynote olarak, Turkcell Dijital İş Servisleri Kurumsal Eser İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ferit GAZİMİHAL ‘Pandemi Periyodunda Dijital Dönüşüm Adaptasyonuyla Turkcell Dijital İş Servisleri Farkı!’ konusu ile yer alacak.

Webinar and Change Değişim İdaresi Eğitmeni Hamdi İSTANBULLU, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Üye İşyeri ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Özgür ALTAN, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Hasret DAĞ yer alacak olup 2021 ve sonrasına taraf verecek dijital dönüşüm trendleri ve uygulamaları konuşulacak.

Tüm dünyayı hazırlıksız yakalayan Covid-19 pandemisi; iş dünyasına da dijital dünyaya her tarafıyla hakim olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi. İnsan kaynaklarından pazarlama stratejilerine, üretim-hizmet süreçlerinden finansmana, verimlilikten sürdürülebilirliğe kadar idare ideolojisinin her katmanına istikamet veren, iş-akış süreçlerini hızlandıran, risk idaresi stratejilerini öngörülebilir kılan dijital dönüşüm süreci, markaların geleceğine taraf veren en kıymetli güç… 2021 ve sonrasında, farklı bir tabirle yarının dünyasında var olabilmenin sırrı; dijital dönüşüm stratejilerini kurumların idare DNA’larına eksiksiz bir biçimde entegre edebilmeye bağlı…

Tepenin temel gayeleri ortasında, değişime taraf vererek hangi kesimde faaliyet gösterildiğine bakılmaksızın her kurumun, her markanın yeni periyodun dijital dönüşüm stratejileriyle, iş süreçlerine nasıl bir katma kıymet sağladığını yansıtmak, grup ruhunu arttırarak verimlilikten üretime, tedarik zincirinden İK, pazarlama ve bağlantı stratejilerine kadar idare sürecinin tüm basamaklarında sürdürülebilir dijital dönüşüm stratejileriyle geleceğe istikamet verirken, çalışan motivasyonunu artırmak, başarıyı sürdürülebilir kılarak dijital dönüşüm stratejilerinde sürdürülebilir performans kriterlerini merkeze alarak kurumlarda kârlılık ve verimlilik artışının kalıcı olmasını sağlamak yer alıyor.

Nesiller ortası beklentilerin tahlil edildiği, gereksinimlerin saptandığı ve geleceğe istikamet verecek dijital dönüşüm stratejilerinin belirlendiği bir ortamda, kolektif bir şuurla birebir maksada odaklanarak kârlılığı ve verimliliği artırabilmeyi amaçlayan tepede şu sorulara karşılık aranacak,

1-Yeni devirde şirketler, dijital dönüşüm stratejilerini hangi kriterlere nazaran şekillendirecek?

2-Çalışan aidiyetini, motivasyonu ve performansı çok daha güçlü temellere dayandırmak isteyen marka ve kurumların, dijital dönüşüm stratejilerini kurgularken öncelikleri neler olmalı?

3-2021 ve sonrasına istikamet verecek yeni jenerasyon dijital dönüşüm uygulama ve trendleri iş dünyasında nasıl bir dönüşümü de beraberinde getirecek?

4-Dijital dönüşüm süreciyle birlikte ivme kazanan verimlilik, kârlılık, sürdürülebilirlik, kalıcı iş performansı ve üretim-hizmet vizyonu açısından yanlışsız bilinen yanlışlar neler?

Program akışı ise şöyle;

17 Haziran 2021, Perşembe

11.00- 11.10

Açılış Konuşması

MODERATÖR

Oya YALIMAN

Platin Mecmuası Genel Yayın Direktörü

11.15 – 11.30

Pandemi Periyodunda Dijital Dönüşüm Adaptasyonuyla Turkcell Dijital İş Servisleri Farkı!

Ömer Ferit GAZİMİHAL / TURKCELL KEYNOTE

Turkcell Dijital İş Servisleri Kurumsal Eser İdaresi Genel Müdür Yardımcısı

11.30 – 12.45

2021 ve Sonrasına Taraf Verecek Dijital Dönüşüm Trendleri ve Uygulamaları Tepesi

Hamdi İSTANBULLU

and Change Değişim İdaresi Eğitmeni

Özgür ALTAN

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Üye İşyeri ve Satış Genel Müdür Yardımcısı

Hasret DAĞ

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü

12.45 – 13:00 Soru Yanıt

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı