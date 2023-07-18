Türkiye AB'ye girmeli mi?… Bursalılar yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin önünün açılması gerektiğini vurguladı. Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye olursa ne olacak? Yıllardır üye olmak için istişarelerde bulunduğu AB’ye sizce girmeli mi?

Esmanur Gülbahar – Musa YEŞİLDAĞ – Herkes Duysun / BURSA (İGFA) – Herkes Duysun ekibi Bursa’da vatandaşlara, ‘’Türkiye, Avrupa Birliğine girmeli mi?’’ diye sordu.

Bazı vatandaşlar, Türkiye’nin ticaret ve yaşam şartları açısından AB’ye üye olması gerektiğine dikkat çekerek, ekonomide ilerleme olacağını öne sürdü.

Bazı vatandaşlar ise, “Benim atalarım bu adamların birliğini yıkacak. Bu birlik tekrar bir araya gelecek ve Avrupa Birliği’ni kuracak ve Türkiye, onlara gidip ‘beni tekrar içinize alır mısınız?’ diyecek. Ne gerek var?” yorumunda bulundu.

İşte yanıtlar:

Kaynak : İGFA