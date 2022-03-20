Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin AKGÜN İzmir Buca’ da ETY ile alakalı açıklamada bulundu

Türkiye Değişim Partisi olarak, ülkemizin sorunlarını çözerek gelişmiş ülkeler arasında hak ettiği yeri almasını hedefliyoruz.

Halk için çalışan ve üreten aynı zamanda halkımızın isteklerinin temel alındığı politikalar hayata geçirmek istiyoruz. Gücünü aldığı halka sorun üreten değil çare olmaya geliyoruz.

Halktan kopuk değil , iç içe olan bir yönetim anlayışıyla geliyoruz. Koltukta oturarak değil, halkın yanında el ele vererek sorunları çözmeye geliyoruz .

İzmir’e geliş sebebimizden biri de EYT federasyonunun hazırlamış olduğu buca toplantısıdır, toplantıda Türkiye DEğişim Partisi olarak EYT li kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haklarını sonuna kadar savunacagımızı ifade ettik. Yanı sıra halkımızın taleplerini yerinde görmek ,dinlemek incelemek ve el ele vererek çözüm üretmektir.

İncelemelerimizde görülmüştür ki : hayat pahalılığı işçimizin memurumuzun emeklimizin belini bükmüştür. Kapanan iş yerleri mevcut olan işsizlik probleminin katlanarak çoğalmasına neden olmuştur.

Sanayicimiz artan girdi maliyetleri karşısında üretimi durma noktasına gelmiş hatta durdurmuştur. Çiftçimiz tarlasına gübre atamamış , traktörüne mazot alacak parayı bulamamaktadır. Esnafımız sattığı malı yerine koyamamaktadır.

Turizmin başkenti olan İzmir imiz de otellerimiz kapanma noktasına gelmiştir. EYT federasyonuyla buluştum; hak edilmiş anayasal hakları için mücadele vermek zorunda bırakılmışlardır ve mağduriyetleri apaçık ortadadır.

Türkiye Değişim partisi olarak bizler artan girdi maliyetlerini düşürmekle işe başlayacağız .

Eskiden olduğu gibi kendi kendine yeter bir ülke hedefliyoruz. Bununla beraber küreselleşen dünyada üretimimizi markalaştırarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz .

Bu sayede küresel pazarda ürünlerimizin katma değerini yükseltmek istiyoruz . Bunu gerçekleştirmek için tanıtım ve pazarlamaya öncelik vereceğiz. EYT federasyonu gibi mağdur olan herkesin arkasında duracağız.

Hak edilmiş haklarını almaları için elimizden geleni yapacağız . Ülkemizde sivil toplumun örgütlerinin güçlenmesini sağlayacağız..

Ancak bu yolla demokrasinin daha etkin bir şekilde işlerlik kazanacağına inanıyoruz.

Değerli İzmir halkı sizler bizim için çok değerlisiniz. Türkiye değişim partisi olarak her birinize ihtiyacımız var.

Gelin birlik olalım ülkemizi ulu öder Mustafa Kemal Atatürk ün de dediği gibi muhasır medeniyetler seviyesine ulaştıralım .

DEĞİŞİM hareketine siz de katılın yeni Türkiye nin temellerini birlikte atalım. Ülkesi için mücadele vermek isteyen herkesi Değişim hareketine bekliyoruz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı