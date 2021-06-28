Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, babalar gününe özel bir basın açıklamasında bulundu.

Bugün babalar günü. Bir baba olarak, bütün babalarımızın ve evlatlarına hem annelik hem babalık yapan, annelerimizin, babalar gününü tüm kalbimle kutluyorum.

Analarımız cefakar, babalarımız da fedakardır. Devlet bir ülkede ana ise artık TDP’ de bu ülkenin babasıdır. Konutuna ekmek götüremediği için intihar eden, bu vatan uğruna canını feda eden, sarsıntıda ölen, misyonunun başında vefat eden, birçok babalar var.

Emniyet güçlerimiz, askerlerimiz ve kahraman şehitlerimizin, babalarını hürmetle selamlıyorum.

TDP; ülkemizde, tüm evlatlarımızın, şehit çocuklarımızın, öksüz ve yetim çocuklarımızın babasıdır.

Zira baba, şefkattir. Kollarını sevgiyle açan yürektir. Baba, evlatlarının rızkı için, çalışır, evlatlarına uygun bir gelecek kurmanın hayalini kurar.

Tek kaygısı evlatlarını, ülkemize yararlı, birer insan olarak yetiştirmek, okutmak ve de büyütmektir.

BİZLER; BABA MESKENİNDE DOĞDUK, PEYGAMBER OCAĞINDA BÜYÜDÜK

Ana, bir meskenin kucağı, baba ise, o meskenin ocağıdır. Bizler, baba konutunda doğduk, peygamber ocağında büyüdük, vatan toprağında yürüyoruz.

Baba bir ülkenin direğidir, sancağıdır, vatanıdır.

Bugün ülkemizde; ne yazık ki birçok baba, yokluğun ve yoksulluğun pençesinde, işsiz babalar; her yerde, ne haldeler, soran yok! Ne isterler, duyan yok!

TDP, sessizlerin sesini duymaya adaydır. TDP, Türkiye’nin babası olmaya adaydır. Ülkemiz için, çaresizlerin devası olmaya geliyoruz. Tüm yurttaşlarımıza, ötekisi olmayan bir anlayışla, kol kanat germeye geliyoruz.

HASRET TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN’E DEVLET NİŞANI VERİLSİN

Türkiye’mize bir teklifimiz; dünya insanlığına büyük katkı veren ülkemize Biontech aşılarının, öncelikli olarak gelmesini sağlayan sayın Dr. Hasret Türeci, sayın Dr. Uğur Şahin’e devlet nişanı verilmesini öneriyoruz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı