Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Gündeme İlişkin Değerlendirmelerde Bulundu

BU BİÇİMDE KONUŞANLARIN, ARTIK SON KONUŞMALARI OLSUN

Dün hakikaten son derece üzüldüğümüz bir olayla karşı karşıya kaldık. Dünya’da ellinin üzerinde İslam ülkesi var. Lakin bu İslam ülkeleri içerisinde, demokrasi ile yönetilen tek ülke yalnızca Türkiye. Biz bunu neye borçluyuz? Ulu Lider Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün aldığı karara borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk’ümüz inançlara saygılı laiklik dedi. O nedenle Atatürk’ e lisan uzatarak laf söylemek hakikaten son derece keder verici bir olaydır. Umarım ki bu formda konuşanların yaptığı son konuşma oldu. Uludu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm ulusun ATA’sıdır. Siyasi olarak değerlendirilmesini asla hakikat bulmuyoruz. TDP, Atatürk’ün evlatları olarak yüklendiği sorumluluğun farkında olarak her daim vazifesinin başındadır.

150 TÜRKİYE MİLLLETVEKİLİ OLMALI

Anayasa değişikliği çok konuşuluyor. Anayasa değişikliğinden evvel seçim sistemini konuşmamız gerekiyor. Türkiye milletvekilliğini konuşmamız gerekiyor. 150 milletvekilini Türkiye milletvekilliği yaparak, 450 milletvekilinin teşkilatlardan gelen olmasına kıymet vermemiz gerekiyor. Genel merkezin atadığı 600 tane milletvekili parlamentoya giriyor. Partilerin aldıkları oylara nazaran milletvekili dağılımı sağlanmalı. Böylece hiçbir oy boşa gitmez. 1 oy alıyorsa 1 milletvekili, 15 oy alıyorsa 15 milletvekili olmalı. Hiçbir oyun boşta kalmaması ve açıkta kalmaması ve her oyun en âlâ halde kıymetlendirilmesi için Türkiye milletvekilliğini önemsiyoruz. Her siyasi partinin bu görüşe takviye vermesini kıymetle rica ediyoruz. Türkiye milletvekilliği TDP’nin istediği değil, demokrasinin bir gerekliliğidir. TDP’nin ana hedefi, 450 milletvekilinin kesinlikle teşkilatlar tarafından seçilmesini ön görüyor. Öteki 150 milletvekili ise Türkiye milletvekili olmalıdır.

İLERİ DEMOKRASİYE SAHİP UYGAR ÜLKELERDE TERCİHLİ OY VARDIR

Baraj sistemi konuşuluyor. İleri demokrasiye sahip uygar ülkelerde tercihli oy vardır ve 1 oranında baraj vardır. AB kriterlerinden bahsediyor ve kozmik hukuk kuralları diyorsak, batıya yüzümüzü büsbütün çevirdiğimiz bu noktada AB kriterlerinde belirlenen baraj ortalamasına uymak gerekir.

AŞI ŞEFFAF VE İTİMAT İÇERSİNDE TOPLUMLA PAYLAŞILMALI

Gerçek ve uygulanabilir aşı takviminin, bir an evvel şeffaflık ve itimat içerisinde toplumla paylaşılması, aşı tarihinin öne çekilmesi, bütün yurttaşlarımızın aşılanması gerekmektedir.

OLAĞANLAŞMA SÜRECİNİN HASRETİ

16 aydır kapalı olan tüm işletmeler, büyük ekonomik düşünce içerisindeler. 1 Haziran prestiji ile bahçesi olan tüm işletmelerin büsbütün açılmasını binlerce yurttaşımız ismine beklemekteyiz. Pandemi müddeti içerisinde kısa çalışma ödeneği kesinlikle devam etmeli zira dayanak paketleri, tüm yurttaşlarımız için büyük bir kıymet arz etmektedir. Bu takviyelerle devletimizin ışığı ve de esnafımızın ışığı sönmemeli.

TURİZM HAKKINDA

2021 yaz turizminin, beklentileri karşılaması ismine birinci adım olarak Rusya ile derhal konuşularak kapıların açılması sağlanmalı ve turizm bu yaz kesinlikle nefes almalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı