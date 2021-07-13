Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Pendik İlçe Kongresi ardından basın açıklamasında bulundu.

ARTIK BU İKTİDAR, ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTIR

Pahalı basın mensupları; TDP, yurttaşlarımızı hiçbir şeye değişmez zira ülkemiz için büyük gayelerimiz var! Evet, bizden evvel bir değişim oldu. İktidar partisi, çok şeyi değiştirdi!

Sermaye el değiştirdi, müteahhitler arsa değiştirdi, yargıçlar ve savcılar ve birçok devlet memuru yer değiştirdi. Bu süreçte, değişmeyen tek şey; israf, adam kayırma ve maalesef torpil oldu. Artık bu iktidar, ömrünü tamamlamıştır. Değişim olacak, iktidar değişecek! TDP gelecek, değişim ülkemizde kendini gösterecek…

HÜKÜMETİN LİSANINDAN PARA DÜŞMÜYOR

İktidar, her şeyin üzerini örtmeyi, çok düzgün başardı, hükümetin lisanından para düşmüyor lakin yurttaşlarımız, parayı bir türlü göremiyor!

TDP iktidarında; örtülü hiçbir şey olmayacağı üzere örtülü ödenek de kullanılmayacak zira yurttaşlarımız, parasının nereye harcandığını bilecek ve görecek. Har vurup, harman savurma devri bitecek.

İKTİDARIN ELİNDE GEREĞİNCE “KANAL” VAR

Su üzere, hava üzere, nefes üzere değişim kaide, zira değişim bir muhtaçlık. İşte bu yüzden, Kanal İstanbul’u gerçek bulmuyoruz. İktidarın buyruğunda gereğince “kanal” var bir kanala daha gerek yok!

Kanal İstanbul’un, milletimize, kamuya, tabiata ve etrafa hiçbir faydası yoktur. Köprü gereksinimdir, yol gereksinimdir lakin bu “kanal” muhtaçlık değildir.

Kime sordunuz, kim karar verdi, kim istiyoruz dedi, kim yapılsın dedi, milletin iradesi nerede kaldı?

İSTANBUL, DÜNYA KAMUOYUNDA BEDEL KAYBEDECEK

Sevgili yurttaşlarım, bir dayatmayla karşı karşıyayız bu dayatmayı gerçek bulmuyoruz. Kanal İstanbul, bölgenin canlısını, tarımını ve ekolojisini yiyip bitirecek maalesef suyumuzu da kurutacaktır.

Aykırı akıntı olacak, İstanbul Boğazı riske girecek, nüfus yoğunluğu artacaktır ve İstanbul, dünya kamuoyunda kıymet kaybedecek.

Kanal İstanbul, bilim ve teknolojiye karşı durmaktır, Kanal İstanbul, milletin iradesine ve geleceğine karşı durmaktır.

TDP; milletimizle yan yana, kol kola ve omuz omuzadır. Tarihte İstanbul; Osmanlı’nın kalesi, bugün de cumhuriyetimizin, yanan meşalesidir bu kaleyi koruyalım, meşaleyi söndürmeyelim…

Sevgili yurttaşlarım; TDP, demokratik düşünen, adilce ve hakça bölüşen, yurttaşlarımızla birleşen demokratik bir partidir.

KURULTAYIMIZLA, TÜRKİYE’Yİ KUCAKLAYACAK TEŞKİLATLANMA MODELİ HAZIRLIYORUZ

TDP için; hudut ve bayrak birliği, demokrasi, özgürlükler, her şeyden önde gelir. TDP için temel olan bayrağımızdır, toprağımızdır, demokrasimizin sonsuza dek yaşamasıdır. Kurultayda idare modeli, yapılanma modeli, Türkiye’yi kucaklayacak, siyasal, toplumsal, ekonomik bütün hususlara değinecek yeni bir teşkilatlanma modeli hazırlıyoruz. Kurultaydan sonra birebir siyaset devri başlıyor, birebir modelin ne olduğunu kurultayda anlatacağım. Kurultaydan sonra partimizde gün batmayacak modeli başlıyor, gün batmayacak modelin ne olduğunu kurultayda anlatacağım.

EZBERLERİ BOZACAK MODELLERİMİZ GELİYOR

Kurultayımızda, değişim gençliği, değişim bayanlarının yapılanması, teşkilat modeli, Türkiye’de hiçbir partide olmayan dünyada yeni bir model olarak hayata geçecek bu mevzular üzerinde geniş çalışmalar yapılıyor. Kurultayımızla birlikte ülkemizde, tam demokrasi, tam değişim, ezberleri bozacak modellerimiz geliyor.

TÜRKİYE’DE ŞU ANDA, ÖTEKİ PARTİLERİN TAMAMI TIPKI

Türkiye’de şu anda, başka partilerin tamamı tıpkı. Ülkemizde tek demokratik partinin TDP olduğunu göstereceğiz ve bizim modellerimizi demokratik dünyadaki bütün siyasi partiler örnek alacaklar. İktisatta, 5T modelimiz fark yaratacak.

Türkiye’deki kutuplaşmayı önceleyecek ulusal uzlaşmayı sağlayacak tek parti TDP. Türkiye’de siyasetin lisanını, yapılış formunu değiştirecek tek parti TDP.

KURULTAYIMIZ, TÜRKİYE’NİN BAYRAMI OLACAK

Kurultaylar, bir siyasi partinin düğünüdür, bayramıdır. TDP kurultayı Türkiye’nin bayramı ve Türkiye’de değişim rüzgarlarının başladığı gün olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı