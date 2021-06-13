Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çankaya İlçe Başkanı Alper Bilgin: “Amaç gündemi değiştirip ortalığı karıştırmak”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çankaya İlçe Lideri Alper Alım, gündeme ait konuştu.

Lider Alım açıklamasında: “128 Milyar Dolar Nerede diye sorduk üstü kapatılan karşılıklarla ikna edici somut kanıtlar ortaya koyulamadı. Organize cürüm örgütünden 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğu açıklanmalı. İçişleri Bakanı Soylu’nun kapalı bıraktığı tez tüm siyasetçileri zan altında bırakmıştır. Demokrasi ve hukuk devleti unsurunun üzerinize yüklediği sorumluluğu yerinize getirmenizi talep ediyoruz. Maksatları, gündemi değiştirerek ortalığı karıştırmaktır” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı