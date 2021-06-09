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Infobip Türkiye Genel Müdürü Pelin Şeker Oldu

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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 9 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, E-Ticaret Sitesi TEGV Dükkan açıldı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, E-Ticaret Sitesi TEGV Dükkan açıldı

Bugüne kadar farklı e-ticaret platformları aracılığıyla destekçileriyle buluşan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, kendi e-ticaret sitesi TEGV Dükkan’ı açtı.

Kurulduğu günden bu yana imkânı kısıtlı çocuklarımızı eğitim takviyesiyle buluşturan ve faaliyetlerine takviye vermek isteyenler için farklı ve birbirinden tesirli eserlerle bağış imkanı yaratan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, uzun vakittir maksatları ortasında yer alan kendi e-ticaret sitesi ile faaliyet gösterme isteğini hayata geçirdi.

‘TEGV Dükkan’ isimli e-ticaret sitesinde davetiyeler, magnetler, mumlar, yeni doğan armağanları, puzzle ve eğitici oyunların yanı sıra pek çok sürpriz kategori de yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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