Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor / Kayseri, girişimciliğini dünyaya 4 bin yıllık tabletlerle anlatacak

İktisat Gazetecileri Derneği (EGD), ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ aktifliğinin konuğu Kayseri Ticaret Odası İdare Şurası Lideri Ömer Gülsoy oldu.

Kayseri Ticaret Odası Lideri Ömer Gülsoy, Kültepe antik kentinden çıkan senet, mukavele ve aile anayasası üzere tabletlerin Kayseri’nin dünyanın en eski ticaret kentlerinden biri olduğunu belgelediğini belirterek, “Bugün 4 bin yıllık geleneğini e-ticarete taşımaya hazırlanan bir Kayseri var. Donanımlı gençlerimiz ve her geçen gün gelişen altyapımızla e-ihracatta muvaffakiyet hikayesi yazmak istiyoruz” dedi.

İktisat Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından manzaralı platformda gerçekleştirilen ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programına konuk olan Kayseri Ticaret Odası Lideri Ömer Gülsoy, ticaretin başşehri olarak isimlendirilen Kayseri’nin son periyotta turizm ve endüstride de kıymetli atılımlar yaptığını söyledi.

EGD Lideri Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral’in moderatörlüğündeki programda iktisat gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Kayseri Ticaret Odası Lideri Gülsoy, Türkiye’nin her noktasına 3 saatlik arada olmanın avantajıyla iç ticarette uygun bir pozisyona yerleşen Kayseri’nin dış ticarette de pandemiye karşın rekor artış sağladığını söyledi. Bu yıl Kayseri ihracat gayesini 3 milyar dolar olarak belirlediklerini anlatan Gülsoy, “Yılın birinci 4 ayına baktığımızda bu maksadımızı çok rahatlıkla yakalayabileceğimizi görüyoruz. Kayseri’de ticaretin odağına pırıl pırıl gençler geldi. Yazılımı, elektroniği, dünyayı bilen gençlere altyapı hazırlıyoruz. Odağımızda e-ticaret var. Her üyemizi e-ticarete entegre edecek çalışmalar yapıyoruz. Ambalajlama ve lojistik alanındaki aksaklıkların giderilmesi üzerine altyapı çalışmaları yürütüyoruz. 4 bin yıllık ticaret kültürüne Ahilik ideolojisini yerleştirmiş Kayseri elbette günümüz trendi e-ticarette de önder kentlerinden biri olacak” dedi.

ULAŞIM ALTYAPISI TALEBİ

Ticaretteki en kıymetli eksikliği ulaşım altyapısında yaşadıklarını anlatan Gülsoy, kamudan otoban, yüksek süratli tren yatırımları beklediklerini söz ederek, “Her platformda “Ulaşım olmadan, ticaret olmaz” diye söylüyorum. Ürettiklerimizi limanlara daha süratli ulaştıracağımız altyapıya muhtaçlığımız var. 3 OSB’ye, 4 üniversiteye, 1 hür bölgeye sahip güçlü bir altyapıya sahibiz. Ayrıyeten hayvancılık ve tarım OSB kurma hazırlıklarını tamamlamak üzere olan bir kentiz. Cumhuriyet’in birinci endüstrileşme ataklarına uçak fabrikası, Sümerbank tesisleri, savunma sanayi üzere büyük yatırımlarla dayanak veren Kayseri, kendini tanıtma konusunda sanırım biraz geride kaldı. Pandemi sonrası bu açığımızı da tanıtımlarla kapatıp Türkiye iktisadına dilek ettiğimiz katkıyı sağlayacağız” diye konuştu.

GÜÇLÜ TURİZM POTANSİYELİNE SAHİBİZ

Kayseri’nin turizmde tarih, tabiat, gastronomi ve inanç turizmi üzere alanlarda var olan üstünlüğüne dikkat çeken Gülsoy, “Erciyes dağı üzere bir bedelimizi geç de olsa fark ettik. Burada yaptığımız 200 milyon avroluk yatırımızın meyvelerini almaya başladık. Kış turizminden aldığımız geliri artırma çerçevesinde buradaki yatak sayımızı artıracak yatırımlar yapacağız. Bu projeye öncülük eden evvelki periyot bakanlarımızdan Mehmet Özhaseki’ye şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

YERLİ AŞI KAYSERİ’DEN

Kayseri’nin mobilya, elektrikli eserler, besin başta olmak üzere 170 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve cari fazla veren kentler ortasında yer aldıklarını belirten Gülsoy, Erciyes Üniversitesi’nin de kentin en kıymetli kıymeti olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi’nin yerli aşı çalışmalarında faz-3 evresine geçtiğini hatırlatan Kayseri Ticaret Odası Lideri Gülsoy, “Covid 19’a karşı üretilen yerli aşıda faz-3 kademesi da geride kaldığında acil kullanım onayı alınacak. Antikor oluşturma ve müdafaa alanında yüzde 100 muvaffakiyet sağlayan aşıyı Kayseri’nin üretmiş olması da büyük onur. Bu nedenle aşı fabrikasının Kayseri’de kurulmasını talep ediyoruz. Aşı ve ilaç kesiminde Kayseri olarak yer almak istiyoruz. Her vakit söylüyorum, Kayseri’nin endüstride, ticarette güçlü bir altyapısı var. Müteşebbisi ve hayırseveri bol olan bir kentiz. Bu altyapı bizi Türkiye’nin en gelişmiş kentleri ortasına taşıyacak” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı