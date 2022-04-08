Türkiye Finans, uluslararası arenada iki yıl üst üste ödül alan tek katılım bankası oldu

Türkiye Finans, iş sağlığı ve güvenliği alanında dünya standartlarını belirleyen İngiltere merkezli British Safety Council tarafından “Uluslararası İş Güvenliği” ödülüne layık görüldü. “Önce Sağlık” diyerek yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla öne çıkan banka, bu alanda üst üste iki yıl ödül alan ilk ve tek katılım bankası oldu

İnsan odaklı bankacılık anlayışını müşterilerinin yanı sıra kurum içi faaliyetlerine de yansıtmaya devam eden Türkiye Finans, çalışanları için fayda sağlayan uygulamalar ortaya koyarak iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası arenada başarılarını taçlandırıyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında dünya standartlarını belirleyen İngiltere merkezli British Safety Council tarafından “Uluslararası İş Güvenliği”ödülüne bu yıl da lâyık görülen Türkiye Finans, bu alanda üst üste iki yıl ödül alan ilk ve tek katılım bankası oldu. Pandemi döneminde genel müdürlük ve şubeler olmak üzere kurum içerisinde aldığı sağlık ve güvenlik önlemlerini artırarak, 360 derece bakış açısıyla acil eylem planını hayata geçiren banka, JEST gibi kişiye özel esnek çalışma modellerini iş dünyasına kazandırarak inovatif çalışmalar gerçekleştiren öncü kuruluş oldu.

Ödül hakkında görüşlerini bildiren Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım “İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’nü bu yıl da evimize götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimiz gibi çalışanlarımız da bizim için çok kıymetli. Tek ekip ruhuyla çalıştığımız Türkiye Finans ailesi için “Önce Sağlık” gelir. Bu anlamda çalışanlarımızın kendilerini güvenli ve konforlu hissetmeleri, sağlıklı koşullarda işlerini yapabilmelerine oldukça önem veriyoruz. “Önce Sağlık” odağında devreye aldığımız etkili uygulamaların, bu kapsamda çalışanlarımıza verdiğimiz değerin uluslararası otoriteler tarafından onaylanmış olduğunu görmek ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun önemli bir göstergesidir” açıklamasında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı