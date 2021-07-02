Türkiye Finans ve HT Solar Enerji arasında yenilenebilir enerji protokolü

Türkiye Finans İştirak Bankası, ülkemizde yenilenebilir güç yatırımlarının finansmanına katkı sağlamak emeliyle HT Solar Güç ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol sayesinde arazi ve çatı üzeri güneş gücü santrali yatırımı yapmak isteyen firmaların güç finansmanına uygun şartlarla, kolay ve süratli bir biçimde ulaşabilmesi sağlanacak.

Türkiye Finans, ülke iktisadına katkı sağlamak hedefiyle yenilenebilir güç yatırımlarına takviye olmaya devam ediyor. Bu kapsamda güneş paneli üreticisi HT Solar ile iş birliği protokolü imzalayan banka, arazi ve çatı üzeri güneş güç santrallerini hayata geçirmek isteyen yatırımcıların güç finansmanına uygun şartlarla, süratli ve kolay bir formda ulaşabilmesini sağlayacak.

2016 yılında İstanbul Sanayi ve Ticaret Özgür Bölgesi’nde kurulan ve milletlerarası standartlarda yıllık 1,2 GW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan HT Solar, Türkiye Finans iş birliği ile referans projelerini artırarak daha fazla projenin tahlil ortağı olmayı hedefliyor.

Türkiye Finans ve HT Solar ortasındaki iş birliği protokolü, her iki kurumun idare takımlarının iştirakiyle Türkiye Finans Genel Müdürlük binasında imzalandı.

Türkiye’de güç arz güvenliği ve çeşitliliğinin ehemmiyetine değinen Türkiye Finans Kurumsal Bankacılık Satış Yöneticisi Murat Altun, banka olarak güçte dışa bağımlılığın azaltılması ve çevresel sürdürülebilirlik için yenilenebilir güç yatırımlarına tam dayanak verdiklerini belirtti. Türkiye Finans’ın finanse ettiği 356 MW büyüklüğünde yenilenebilir güç projesi bulunduğunu tabir eden Murat Altun bugün prestijiyle kelam konusu projelerle sağlanan finansman büyüklüğünün 3,27 milyar TL fiyatında olduğunu ekledi. Altun ayrıyeten “Türkiye Finans olarak önümüzdeki birkaç yıl içinde çatı üzeri güneş gücü santrali heyeti gücünün 250 MW’lık kısmının finansmanını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm dünyanın fosil güç kaynakları yerine yenilenebilir güç ve güç depolama alanlarına yatırım yaptığı günümüzde, banka olarak dünyadaki gelişmeleri ve trendleri yakından takip ediyor ve vizyonumuzu bu gelecek üzerine kuruyoruz. Bu doğrultuda pak güç kaynakları finansmanına katkı sağlayarak, çevresel sürdürülebilirliğe dayanak vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bu emelle arazi ve çatı üzeri güneş gücü santrallerini hayata geçirmek isteyen yatırımcıları uygun şartlarla finanse etmeyi amaçladıklarını belirten Türkiye Finans Kurumsal Bankacılık Satış Yöneticisi Murat Altun, HT Solar üzere küresel bilgi birikimine sahip güçlü bir firma ile iş birliği yaparak yenilenebilir güç projelerinin her evresinde yatırımcılara hem danışmanlık hem de finansman hizmetleri sağlayarak onların yanında olacaklarının altını çizdi.

Türkiye’nin sahip olduğu güneş gücü potansiyelinin sürdürülebilir etraf vizyonuyla daha uygun kullanılmasına katkı sağladıklarını belirten HT Solar Güç Genel Müdürü Bao Yue ise “Kuruluşumuzdan bu yana Türkiye’de birçok proje kapsamında eser tedariki sağladığımız yatırımcılarımıza, finansman konusunda da dayanak olmayı hedefliyoruz. Bu gayeyle Türkiye Finans ile yaptığımız iş birliğinin yatırımcılara çok büyük fırsatlar sunacağından hiç kuşkumuz yok’’ dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı