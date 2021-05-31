Ege Gübre’de genel kurul tescili

Ege Gübre’de genel kurul tescili

 Ege Gübre Sanayii A.Ş'nin genel şura kararları tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıl
Ana Sayfa Ekonomi 31 Mayıs 2021 9 Görüntüleme

Türkiye İhracat Kredi Bankası’ndan kredi temini

Türkiye İhracat Kredi Bankası’ndan kredi temini

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan kredi temin etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kontrgarantisi ile Dünya Bankası kümesi üyesi olan International Bank for Reconstruction and Development’ın (IBRD) kredi anapara fiyatının %50’si olan garantisi altında ve birinci ziyan tazmin yapısında, Deutsche Bank AG, London Branch ve ING European Financial Services PCL’nin iştirakleriyle oluşan bankalar konsorsiyumu ve Türk Eximbank ortasında 120 milyon avro meblağında 10 yıl vadeli bir kredi muahedesi imzalanmıştır.”

Hibya Haber Ajansı

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Arçelik iş birliğiyle TCL markalı akıllı telefonlarını Türkiye’de üretmeye başladı

Arçelik iş birliğiyle TCL markalı akıllı telefonlarını Türkiye’de üretmeye başladı