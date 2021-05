Türkiye İhracat Kredi Bankası’ndan kredi temini

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan kredi temin etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kontrgarantisi ile Dünya Bankası kümesi üyesi olan International Bank for Reconstruction and Development’ın (IBRD) kredi anapara fiyatının %50’si olan garantisi altında ve birinci ziyan tazmin yapısında, Deutsche Bank AG, London Branch ve ING European Financial Services PCL’nin iştirakleriyle oluşan bankalar konsorsiyumu ve Türk Eximbank ortasında 120 milyon avro meblağında 10 yıl vadeli bir kredi muahedesi imzalanmıştır.”

Hibya Haber Ajansı