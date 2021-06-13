Türkiye İMSAD’dan ‘Dünya Çevre Günü’ açıklaması

Türkiye İMSAD İdare Heyeti Lideri Tayfun Küçükoğlu, ‘5 Haziran Dünya Etraf Günü’ hasebiyle yaptığı açıklamada, “Kaynakların akılcı ve faal kullanılmasının daha değerli hale geldiği günümüzde, gelecek kuşaklara daha pak ve sağlıklı bir dünya bırakmak ismine uzun vadeli stratejiyle hareket etmeliyiz. Etraf dostu bir gelecek inşa ederken, ülkemizdeki sürdürülebilir materyal gereksiniminin karşılanması için inovatif eserler geliştirmemiz ve endüstride güç tüketimini azaltmamız çok önemli” dedi.

Gelecekte etraf dostu, güç verimli, sürdürülebilir sanayi ve binaların, ülkelerin en değerli gündemi olacağını vurgulayan Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Gereci Sanayicileri Derneği) İdare Konseyi Lideri Tayfun Küçükoğlu, “Bugün tüm kesimlerde aşmamız gereken en değerli bahis, olaylara kısa vadeli bakış açısının değişmesi olmalıdır. Büyük muvaffakiyetler, örnek ve sürdürülebilir çalışmalar, akıl, bilim, kararlılık ve adanmışlıkla, uzun soluklu gayretlerle elde edilir. Hasebiyle gelecek jenerasyonlara daha pak, daha sağlıklı bir dünya ve etraf bırakmak ismine uzun vadeli stratejiyle hareket etmeliyiz. Sürdürülebilir bir gelecek için inşaat materyalleri endüstrisinin sorumluluğu her geçen gün daha da artıyor. Türkiye inşaat materyali sanayicileri olarak, güç verimli ve etraf dostu bir üretimi hedeflerken, ülkemizdeki sürdürülebilir materyal muhtaçlığının karşılanması için inovatif eserler geliştirmeye devam etmeliyiz” diye konuştu.

Endüstride üretim çok daha verimli hale geldi

Kaynakların akılcı ve aktif kullanılmasının etrafımızı korumak için çok değerli bir hale geldiğini belirten Türkiye İMSAD İdare Heyeti Lideri Tayfun Küçükoğlu, “Ülke olarak yaklaşık yüzde 70’ini ithal ettiğimiz gücün yüzde 35’i konut ve hizmetlerde, yüzde 34’ü endüstride, kalan kısmı ulaştırma, tarım ve hayvancılık ile güç dışı alanlarda tüketiliyor. Güç verimliliği yalnızca güç maliyetini düşürmekle kalmıyor tıpkı vakitte daha büyük bir tehdit olan sera gazı emisyonunu da azaltıyor. Hasebiyle binalarda ve endüstride daha az güç tüketimi sağlayabilir, güç ithalatı ve sera gazı salımını azaltarak iktisada ve etrafa katkı sağlayabiliriz. Endüstrideki yüksek güç tüketimi, yeni yatırımlarla eskiye kıyasla çok daha verimli hale geliyor. Bu gelişmelerle birlikte bölümler ortasında en fazla güzelleşmenin yaşandığı sanayi bölümünün, daha az güç tüketimiyle etrafa katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Yeşil Mutabakat sürecini yeterli yönetmeliyiz

Tabiatın korunması, gelecek kuşaklar için sağlıklı bir ortam hazırlanması ve Avrupa’nın 2050 yılına kadar karbon-nötr bir kıta olmasının hedeflendiği Yeşil Mutabakat konusuna da değinen Tayfun Küçükoğlu, şunları söyledi: “Yeşil Mutabakat ve Hudutta Karbon Vergisi konusunu artık ülkemizde gündemin en değerli hususlarından biri olarak kıymetlendirmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği 2011 yılında, 2020’den itibaren hudutta karbon vergisi uygulanacağını açıklamıştı. 2022 Ocak’ta başlayacak bu uygulama ile ülkeler, global ve bölgesel ticarette AB’nin ticaret ortağı olarak yoluna devam edecek. Türkiye’yi üretim üssü olarak düşünürsek, bizim üzere güç ağır kesimlerin yüklü olduğu bir ülkede gerekli dönüşümü sağlamamız ve bu süreci uygun yönetmemiz gerekiyor.”

Ziyanlı husus salımı engellenerek etrafımız daha da korunacak

Son devirde hazırlanan taslak yönetmeliklerin etraf hassasiyetine yönelik kıymetli gelişmeler olduğunun da altını çizen Tayfun Küçükoğlu kelamlarını şöyle tamamladı: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, ziyanlı unsurların etrafa salınmasına ya da farklı bir yere taşınmasına ait düzenlemeler içeren Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Yönetmeliği taslağının çevreyi korumak ismine olağanüstü değerli bir teşebbüs olduğunu düşünüyoruz. Bu yönetmelikle ziyanlı husus salımı engellenerek hem hava hem de etrafımız daha da korunacak, ayrıyeten oluşturulacak KSTK sistemi ile de bir kirlilik envanteri yapılarak daha geniş kapsamlı tedbirler alınması için de taban hazırlanacak. Bu sayede etrafa hassaslık daha da artacak. Biz de Türkiye İMSAD olarak bu şekil çalışmaları çok önemsiyor ve destekliyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı