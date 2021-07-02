Duran Doğan’ın yatırım teşvik belgesi revize edildi

Duran Doğan’ın yatırım teşvik belgesi revize edildi

 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş'nin yatırım teşvik evrakı revize edildi. Kamuyu Aydınlatma Platf
Ana Sayfa Ekonomi 2 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, sermaye artırımına katılma kararı aldı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, sermaye artırımına katılma kararı aldı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş, sermaye artırımına katılma kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Yönetim heyetinin 22.06.2021 tarihli kararı ile 1.800.000 TL fiyatındaki sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz bağlı iştirakimiz Kalkınma Teşebbüs Sermayesi Portföy İdaresi A.Ş’nin sermayesinin nakden ve 1.200.000 TL fiyatında artırılmak suretiyle 3.000.000 TL’ye çıkarılması kapsamında, bankamız tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni hisse alma hakkımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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